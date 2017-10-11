Таможни стран ЕАЭС и Вьетнама планируют начать обмен информацией о перемещаемых товарах в октябре 2018 года

​Третий раунд переговоров между таможенными службами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Социалистической Республики Вьетнам в Ханое завершился согласованием отдельных позиций по составу сведений для электронного обмена информацией о перемещаемых между Союзом и Вьетнамом товарах. Согласно договоренностям Стороны запустят информационный обмен в экспериментальном режиме через два года со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.

По словам главы переговорной делегации ЕАЭС директора Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бактыбека Байсеркеева, представители таможенных служб стран Союза и Вьетнама достигли значительного прогресса в организации электронного обмена информацией с момента вступления Соглашения в силу.

«Мы провели три раунда переговоров. Протокол об обмене информацией, разработка которого предусмотрена Соглашением о свободной торговле, в целом согласован. В соответствии с положениями Соглашения мы должны начать экспериментальный обмен информацией с 5 октября 2018 года», - отметил представитель ЕЭК.

Стороны договорились ускорить переговорный процесс, чтобы доработать Протокол об обмене информацией для его подписания до конца первого квартала 2018 года.

Реализация информационного обмена о товарах, перемещаемых из стран ЕАЭС во Вьетнам и обратно, предусмотрена Соглашением о свободной торговле, действующим между Союзом и Социалистической Республикой Вьетнам с 5 октября 2016 года. Электронный обмен информацией позволит упростить процедуры международной торговли и более эффективно реализовывать возможности Соглашения.