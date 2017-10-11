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Перуашев: Переход на латиницу - судьбоносный проект

 

Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев высказался о последнем варианте алфавита на основе латиницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я к новому алфавиту отношусь очень позитивно. Переход на латиницу для нашего общества огромный, судьбоносный прорыв. Наша партия (ДПК «Ак жол» - прим.ред.) изначально об этом говорила, ещё раньше. А сейчас время настало для того, чтобы все это двигать и решать», - сказал Перуашев.

По его мнению, тот факт, что это все активно обсуждается в обществе, уже показывает важность вопроса.

«Я не слышал таких примеров, когда такая очень большая культурная реформа, ментальная реформа пошла в народ. То есть, было предоставлена возможность всенародного обсуждения. Был первый вариант, теперь предложили второй. Сам факт того, что все это обсуждается в социальных сетях, прессе, он очень позитивен», - отметил Пераушев.

«По сравнению с первым вариантом, многие спорные моменты по обозначению исконно казахских звуков, предлагались через диграфы решать. Сейчас все решили более адекватно, - продолжает депутат. - Но об этом будут судить лингвисты и языковеды».

Перуашев также назвал переход на латиницу всенародной реформой.

«В целом продвижение позитивное, мы оцениваем очень хорошо данную реформу. Более того, рабочая группа отчиталась Главе государства и получила высокую оценку и поддержку Президента. Министр культуры, в свою очередь, сказал, что если есть предложения, то рабочая комиссия готова их рассматривать. В целом, переход на латиницу, воспринят всем обществом. Это действительно всенародная реформа», - заключил мажилисмен.

 

Азамат Сыздыкбаев

 

11 октября 2017, 14:57
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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