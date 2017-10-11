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Депутат о переходе на латинский алфавит: носителем и хранителем языка является народ

11 октября 2017, 15:04

"Хорошо, что советуются с народом".

Латинизацию казахского алфавита прокомментировала депутат Мажилиса Парламента РК Галина Баймаханова, сообщает Ruh.kz.

«Язык – живой организм и, конечно, передать графическими знаками – тяжелая задача, поставленная перед специалистами. Они должны четко выполнять эту задачу, так как язык не должен потерять свое звучание. Но язык должен быть удобен в применении и логичен, потому что, язык – это мысль, мышление, логика. Нужно упорно работать по этому вопросу, чтобы успешно вступить на этот путь. Народ должен развиваться, если мы хотим идти в будущее. Конечно, мы должны работать над языком очень тщательно и не потерять, а обогатить его», - сказала Галина Баймаханова.

Как отметила Г. Баймаханова, прогресс в переходе будет.

«В будущее войдут те языки, которые будут востребованы временем. В первом варианте алфавита, который состоит из 25 букв, некоторые звуки пропадали, они оказались неотраженными. А во втором варианте появляются опять-таки технологические трудности. Специалисты говорят, что апострофы тяжело переносить и тексты по-другому читается. Поэтому надо дорабатывать. Хорошо, что советуются с народом, потому что носителем языка, хранителем языка является народ», - отметила депутат.

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