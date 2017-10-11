Земли на побережье Алаколя и Бухтарминского водохранилища продаваться не будут
11 октября 2017, 15:14
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил к следующему летнему сезону решить все вопросы с транспортным сообщением в регионе.
В частности, будет отремонтирована автодорога, запущено железнодорожное сообщение Усть-Каменогорск-Шар- ст.Жаланашыколь сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
«Нужно разработать комплексную программу развития озера Алаколь и Бухтарминского водохранилища, где постепенно складывается туристический кластер, – сказал Д. Ахметов на сессии областного маслихата, где рассматривался вопрос развития этой отрасли. – И нужно прекратить продажу земель возле этих водоемов».
Как известно, Восточный Казахстан благодаря уникальной природе и месторасположению обладает большим туристическим потенциалом. Эта отрасль может стать одной из приоритетных в экономике региона.
Кроме этого, глава области отметил, что нужно изучить лечебные свойства некоторых водоемов, в которых, по предварительным данным экспертов, более 60 процентов образцов имеют подтвержденные лечебные свойства, благодаря особому составу воды.
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