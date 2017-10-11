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Мать, бросившую на пол семимесячную дочь, судят в Алматинской области

11 октября 2017, 15:14

Двадцативосьмилетней женщине грозит до 75 суток ареста.

В Алматинской области судят мать, бросившую на пол семимесячную дочь, сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Перед судом предстала 28-летняя жительница поселка Кендала Талгарского района Марина Тюменцева, которая бросила на пол свою семимесячную дочь.

Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности (…), соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Сегодня прошли предварительные слушания.

Согласно санкции статьи, ей может грозить штраф, исправительные работы, либо до 75 суток ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Слушание проходит в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области.

Напомним, в июле в социальных сетях появилось видео, на котором женщина берет с кровати маленького ребенка и с силой бросает его на пол.

Источник: Sputnik Казахстан

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