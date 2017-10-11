Мать, бросившую на пол семимесячную дочь, судят в Алматинской области
11 октября 2017, 15:14
Двадцативосьмилетней женщине грозит до 75 суток ареста.
В Алматинской области судят мать, бросившую на пол семимесячную дочь, сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.
Перед судом предстала 28-летняя жительница поселка Кендала Талгарского района Марина Тюменцева, которая бросила на пол свою семимесячную дочь.
Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности (…), соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Сегодня прошли предварительные слушания.
Согласно санкции статьи, ей может грозить штраф, исправительные работы, либо до 75 суток ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Слушание проходит в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области.
Напомним, в июле в социальных сетях появилось видео, на котором женщина берет с кровати маленького ребенка и с силой бросает его на пол.
Источник: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882732-315450d6b197b196dfcad6fcd22dff3c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...