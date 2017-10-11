Мать, бросившую на пол семимесячную дочь, судят в Алматинской области

Перед судом предстала 28-летняя жительница поселка Кендала Талгарского района Марина Тюменцева, которая бросила на пол свою семимесячную дочь.

Согласно санкции статьи, ей может грозить штраф, исправительные работы, либо до 75 суток ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.





Слушание проходит в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области.





Напомним , в июле в социальных сетях появилось видео, на котором женщина берет с кровати маленького ребенка и с силой бросает его на пол.