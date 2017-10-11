Бозумбаев высказался о возможности дальнейшего снижения добычи урана в Казахстане

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о возможности дальнейшего снижения добычи урана в Казахстане, сообщает МИА «Казинформ».

«Казахстан, как обещал, снизил на конец года производство урана на 10%, так и будет, ничто не поменяется. По итогам 9 месяцев чуть более 10% снижение производства», - сообщил Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах 18-го совещания FNCA (Форум ядерной кооперации в Азии) на уровне министров.

Глава минэнерго также поделился планами на перспективу.

«Следующий год рассмотрим по коньюктуре. Нарастить всегда можно, у нас одна из эффективных технологий по добыче урана и очень быстро можно поднять показатель. Но мы, как ответственные крупные производители, должны следить за коньюктурой, потому что уронить цены и нанести ущерб себе и партнерам - это легко. Поэтому надо быть внимательным», - сказал Канат Бозумбаев.

Отметим, что о решении по снижению добычи урана было объявлено еще в начале года, оно было принято в связи со снижением мировых конъюнктурных цен на уран на 47 процентов.

По данным минэнерго объем добычи урана в прошлом году составил 24,6 тыс. тонн (102,5% к плану 2016 года, 103,7% к 2015 году). План его добычи в 2017 году составил 22,1 тонн.