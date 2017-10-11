Новый Закон «Об адвокатской деятельности» не создает механизм контроля над адвокатами

В средствах массовой информации продолжается полемика о вмешательстве государства в лице Министерства юстиции в институт адвокатуры. Адвокатское сообщество обвиняет министерство в нарушении их независимости, в усилении регулирования адвокатуры.

Но как обстоит дело на самом деле? Чтобы не быть голословным, почитаем и сравним нормы в действующем Законе «Об адвокатской деятельности» и Законопроекте «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в части адвокатуры.

По действующему Закону «Об адвокатской деятельности» Министерство юстиции в отношении адвокатов обладает 4 компетенциями, как утверждение порядка проведения аттестации при допуске, порядка прохождения стажировки, формы удостоверения адвоката, формы статистических сведений об оказанной адвокатами юрпомощи.

РКА утверждает свой устав, кодекс этики, Положение о порядке проведения аттестации адвокатов, регламент конференции. Всего 4 компетенции. То есть соблюдается паритет.

Что предложено разработчиком в новом проекте Закона?

Министерство юстиции наделяется 4 компетенциями, из них 2 - новых компетенции (утверждение типового договора страхования и порядка проведения проверок палат юрконсультантов и РКА). Взамен две компетенции передаются Республиканской коллегии адвокатов - утверждение формы удостоверения адвоката, Положения о порядке прохождения стажировки.

Две компетенции остаются за МЮ - утверждение порядка проведения аттестации при допуске, формы статистических сведений об оказанной адвокатами юрпомощи.

Теперь о Республиканской коллегии адвокатов.

К РКА к 4 старым компетенциям прибавляются 14 новых компетенций, 2 из которых переданы от Минюста - утверждение формы удостоверения адвоката, Положения о порядке прохождения стажировки.

Абсолютно новые функции. Это утверждение:

стандартов оказания юрпомощи

критериев качества оказания юрпомощи;

тарифной сетки оплаты;

формы адвокатской мантии

стандартов и порядка повышения квалификации адвокатов

порядка повышения квалификации адвокатов

формы адвокатского запроса

объема и порядка оказания комплексной социальной юридической помощи;

правил поведения адвокатов в средствах массовой информации;

положения о дисциплинарной комиссии адвокатов;

положения о дисциплинарной комиссии адвокатуры;

порядка определения возможной специализации адвокатов по категориям дел.

Таким образом, против 4 компетенций Минюста 18 компетенций за Республиканской коллегией адвокатов.

Анализ действующего Закона и Законопроекта приводит только к одному выводу. Значение РКА усиливается, роль Минюста в адвокатуре сокращается.

Учитывая, что 8 новых функций имеют важное значение для функционирования института адвокатуры предлагается механизм согласования с уполномоченным органом.

Пресс-служба МЮ РК