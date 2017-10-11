Какая погода будет в Казахстане в ближайшие 3 дня
11 октября 2017, 15:23
В ближайшие двое суток тепло продолжит распространяться на восточные области республики.
Установившаяся тёплая погода в Казахстане связана с воздушными массами, поступающими с районов средиземноморья. В ближайшие двое суток тепло продолжит распространяться на восточные области республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
Между тем на запад республики уже начал поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России.
Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизится и местами пройдёт дождь.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
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