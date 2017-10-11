В Астане осудили мошенника, предлагавшего купить авто через интернет-аукцион

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

В столичном районном суде №2 Алматинского района осудили мошенника, распространявшего заведомо ложную информацию о том, что занимается продажей автомашин через интернет-аукцион, с целью незаконного обогащения, сообщает Zakon.kz





Не имея реальной возможности реализовывать автомашины, путем обмана и злоупотребления доверием, Т. присвоил денежные средства десятерых жителей столицы, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 31 790 000 тенге.





«Он признан виновным по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на три года», - сообщили в пресс-службе суда города Астаны.

Судом Т. предоставлен срок для добровольного исполнения приговора в части гражданских исков, в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.



