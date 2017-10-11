В СКО из храма похитили золото и серебро на крупную сумму

По словам руководителя пресс-службы ДВД Северо-Казахстанской области Мадины Балгашуковой, в дежурную часть ОВД района им Г.Мусрепова поступило заявление от настоятеля православного прихода святителя Николая Чудотворца села Новоишимское о том, что преступник украл золотые, серебряные кресты, кольца, цепочки, ущерб составил 584 тысячи тенге, сообщает сообщает BNews.kz





«Сотрудниками следственно-оперативной группы по данному факту был произведен осмотр места происшествия с участием настоятеля православного прихода. В ходе осмотра установлено, что неизвестными лицами с помощью металлического лома была оторвана оконная решетка в кухонной комнате церкви, после чего был произведен отжим пластикового окна. Каких - либо охранных сигнализаций и камер видеонаблюдения в церкви не установлено», - дополнила Балгашукова.





В результате комплекса мероприятий с целью раскрытия данного преступления войсковым нарядом в/ч 6637 в городе Петропавловске подозреваемый был задержан по ориентировке.





При личном досмотре были обнаружены и изъяты похищенные ценности. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.





Старший помощник начальника отделения, воспитатель социально-правовой работы Евгений Мартынов пояснил, что начальник войскового наряда рядовой Еламан Айгазинов, патрульные рядовые Жанибек Кенжибеков и Радж Сапаргалиев несли патрульную службу и ночью у здания букмекерской конторы заметили молодых людей, которые очень шумно себя вели. Войсковой наряд отправился к ним, чтобы сделать замечание, молодые люди вели себя агрессивно и пришлось вызвать по радиостанции начальника патрульной группы и дежурного по войсковым нарядам.





«В тот момент, когда прибыл патруль, один из гражданских лиц бросился убегать через дворы. Задержали его возле драмтеатра им.Погодина. Он попытался вырваться от патрульных, но не смог. Задержанных доставили в опорный пункт полиции №1 для дальнейшего разбирательства. При проведении наружного осмотра в карманах куртки у одного из них обнаружили 73 золотые цепочки и 43 серебряных кольца. Его доставили в следственный отдел ДВД СКО», - пояснил Мартынов.



