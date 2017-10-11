Когда будет полностью решена проблема Семипалатинского полигона

Когда будет полностью решена проблема Семипалатинского полигона рассказал в кулуарах 18-го совещания FNCA (Форум ядерной кооперации в Азии) на уровне министров генеральный директор Национального ядерного центра РК Ерлан Батырбеков, сообщает Казинформ.

«Национальный ядерный центр имеет большой опыт по ликвидации радиационных аварий, а также по реамедиации земель, загрязненных радиацией. Это опыт, который у нас есть на Семипалатинском полигоне. На сегодня нами изучено порядка 50% всех земель, создана программа по их реамидиации. К 2023 году планируем полностью решить проблему Семипалатинского полигона, то есть мы вернем более 85% всех земель Семипалатинского полигона в сельскохозяйственный оборот и, тем не менее, останется 10-15% земель, которые должны оставаться земельным запасом», - сообщил Ерлан Батырбеков.

По его словам, в Казахстане научились использовать с пользой даже эти земли.

«В частности, мы создали полигон промышленных отходов на площадке «Балапан» для «Казцинка». Эта площадка использовалась для подземных ядерных взрывов. То есть, это земли, которые вообще не предполагалось использовать. Сегодня они приносят реальную пользу государству, поскольку нами вывезены на площадку «Балапан» Семипалатинского полигона мышьякосодержащие отходы из Усть -Каменагорска. То есть, это те знания, которые сегодня работают и реально приносят пользу государству», - добавил Ерлан Батырбеков.