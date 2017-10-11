Казахстан и Саудовская Аравия заключили договор о выдаче осужденных
11 октября 2017, 15:41
Из Королевства экстрадированы казахстанцы, обвиненные в хищениях и псевдопроповедничестве.
Казахстан стал одной из первых стран СНГ, заключившей договор о передаче и выдаче осужденных с Королевством Саудовская Аравия, сообщает 24.kz.
Законопроект уже одобрила Верхняя палата Парламента. Заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин назвал соглашение большим достижением – договоренность достигнута между двумя системами права: светским и исламским государствами. Законы Саудовской Аравии основаны на шариате, вместо Конституции – Коран.
"Выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного или политического характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, может причинить ущерб национальной безопасности, суверенитету и общественному порядку, либо противоречит Конституции", – рассказал Лукин.
Сотрудничество, по информации Генеральной прокуратуры, носит эффективный характер. Из Королевства экстрадированы казахстанцы, обвиненные в хищениях и псевдопроповедничестве. На сегодня лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия, на территории Саудовской Аравии нет.
"Многие преступления уголовного характера, которые они считают, у нас в принципе не считаются. Это богохульство, чародейство, прелюбодеяние, гомосексуализм, которых у нас нет. Но там предусмотрены жесткие виды наказания, и все зиждется на воле Аллаха, сурах. Выдача Саудовской Аравией наших граждан была. Самое отрадное, что в этом договоре поддерживаются все международные договоры, которые подписала и Саудовская Аравия, то есть она принимает на себя обязательства", – отметил депутат Сената Парламента РК Дулат Куставлетов.
Фото: Kursiv.kz
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