Казахстан и Саудовская Аравия заключили договор о выдаче осужденных

Из Королевства экстрадированы казахстанцы, обвиненные в хищениях и псевдопроповедничестве.

Казахстан стал одной из первых стран СНГ, заключившей договор о передаче и выдаче осужденных с Королевством Саудовская Аравия , сообщает , сообщает 24.kz





Законопроект уже одобрила Верхняя палата Парламента. Заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин назвал соглашение большим достижением – договоренность достигнута между двумя системами права: светским и исламским государствами. Законы Саудовской Аравии основаны на шариате, вместо Конституции – Коран.





"Выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного или политического характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, может причинить ущерб национальной безопасности, суверенитету и общественному порядку, либо противоречит Конституции", – рассказал Лукин.





Сотрудничество, по информации Генеральной прокуратуры, носит эффективный характер. Из Королевства экстрадированы казахстанцы, обвиненные в хищениях и псевдопроповедничестве. На сегодня лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия, на территории Саудовской Аравии нет.





"Многие преступления уголовного характера, которые они считают, у нас в принципе не считаются. Это богохульство, чародейство, прелюбодеяние, гомосексуализм, которых у нас нет. Но там предусмотрены жесткие виды наказания, и все зиждется на воле Аллаха, сурах. Выдача Саудовской Аравией наших граждан была. Самое отрадное, что в этом договоре поддерживаются все международные договоры, которые подписала и Саудовская Аравия, то есть она принимает на себя обязательства", – отметил депутат Сената Парламента РК Дулат Куставлетов.



