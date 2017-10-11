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Хвостохранилище ядерных отходов «Кошкар-Ата» близ Актау может быть рекультивировано

11 октября 2017, 15:56

Проект получил поддержку на республиканской бюджетной комиссии, теперь слово за мажилисом, сенатом и так далее - Бозумбаев.

Хвостохранилище ядерных отходов «Кошкар-Ата» в Мангыстауской области может быть рекультивировано. Дело за малым – депутаты должны дать согласие на выделение 17,5 млрд тенге из республиканского бюджета. Об этом сегодня в Астане сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предполагается, что в следующем году мы за счет средств республиканского бюджета начнем новый проект – рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангыстауской области. Были разработаны техническое обоснование и проектно-сметная документация. Проект получил поддержку на республиканской бюджетной комиссии, теперь слово за мажилисом, сенатом и так далее», - сказал Бозумбаев.

В случае, если в бюджете эти суммы будут утверждены, уже в январе следующего года чиновники начнут процедуры по закупке услуг для проведения работ по захоронению и рекультивации. Программа рассчитана на 4 года.

Напомним, полвека назад на хвостохранилище «Кошкар-Ата» свозили ядовитые отходы с 3 промышленных заводов. После остановки химпроизводства в бассейн перестали сбрасывать воду. Водоем начал высыхать, а ветер разносить пыль с оголившихся пляжей на тысячи километров.

По словам специалистов, в этом хвостохранилище складировано 105 миллионов тонн промышленных отходов. Из них 59 миллионов тонн - радиоактивные и токсичные. Самые опасные участки рекультивировали еще в 2009 году. Тем не менее, 66 квадратных километров химически зараженной территории еще остаются открытыми.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Lada.kz

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