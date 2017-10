Музыка от старинного барокко до рока XX века в Большом зале «Астана Опера»

Музыка разных жанров и направлений – от старинного барокко до рока XX века – будет представлена столичным меломанам 15 октября в Большом зале «Астана Опера».





Вниманию слушателей предложат Симфоническую поэму «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова – необычайное явление в русской романтической музыке, в котором восточные мелодии и ритмы причудливым образом создают совершенно ясные, отчетливые картинки. Созданная под впечатлением «Тысячи и одной ночи» чувственная музыкальная сказка перенесет зрителей в волшебный и загадочный мир арабского Востока, где они совершат морское путешествие вместе с Синдбадом. Вместе с Шехерезадой побывают





они и при дворе грозного султана Шахрияра, не пропустив веселый праздник в городе Багдаде.





Имя Вольфганга Амадея Моцарта для многих стало символом классической музыки. Его концерты для скрипки, фортепиано, флейты нередко исполняются в Астане. Однако на этот раз артисты решили преподнести сюрприз для публики, продемонстрировав возможности виртуозной игры на валторне. Стоит добавить, что месяц назад концертмейстеры групп духовых инструментов прославленного оркестра итальянского театра Ла Скала провели мастер-классы для своих казахстанских коллег, поэтому выступление концертмейстера группы валторн Марата Конусбаева является своего рода творческим отчетом. Любопытный факт – начинал он свою музыкальную карьеру как скрипач.





Прозвучат полюбившиеся жителям и гостям столицы знаменитые циклы «Времена года» А. Вивальди и «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» А. Пьяццоллы. Сольные партии исполнят известные казахстанские музыканты, концертмейстеры оркестра – Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и лауреат международных конкурсов Айсулу Байкенова (скрипки).





Помимо шедевров мировой классики, Симфонический оркестр «Астана Опера» исполнит мелодии песен популярных рок-групп, таких как Queen («We are the champions»), The Comets («Rock around the clock») и т.д.





Начало концерта в 18.00.