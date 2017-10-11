Минюст: В законопроекте об адвокатской деятельности нет механизма контроля над адвокатами
11 октября 2017, 16:05
Напротив: значение РКА усиливается, роль Минюста в адвокатуре сокращается.
В средствах массовой информации продолжается полемика о вмешательстве государства в лице Министерства юстиции в институт адвокатуры. Адвокатское сообщество обвиняет министерство в нарушении их независимости, в усилении регулирования адвокатуры. Но как обстоит дело на самом деле, Zakon.kz рассказали в министерстве.
Чтобы не быть голословными, там сравнили нормы действующего закона «Об адвокатской деятельности» и обсуждаемого законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в части адвокатуры.
Так, по действующему закону «Об адвокатской деятельности» министерство юстиции в отношении адвокатов обладает 4 компетенциями: утверждение порядка проведения аттестации при допуске, порядка прохождения стажировки, формы удостоверения адвоката, формы статистических сведений об оказанной адвокатами юрпомощи.
РКА утверждает свой устав, кодекс этики, положение о порядке проведения аттестации адвокатов, регламент конференции. Всего 4 компетенции. То есть соблюдается паритет.
Что предложено разработчиком в новом проекте закона?
Министерство юстиции наделяется 4 компетенциями, из них 2 новых компетенции (утверждение типового договора страхования и порядка проведения проверок палат юрконсультантов и РКА). Взамен две компетенции передаются Республиканской коллегии адвокатов - утверждение формы удостоверения адвоката, Положения о порядке прохождения стажировки.
Две компетенции остаются за МЮ – утверждение порядка проведения аттестации при допуске, формы статистических сведений об оказанной адвокатами юрпомощи.
Теперь о Республиканской коллегии адвокатов.
К РКА к 4 старым компетенциям прибавляются 14 новых компетенций, 2 из которых переданы от Минюста - утверждение формы удостоверения адвоката, Положения о порядке прохождения стажировки.
Абсолютно новые функции - это утверждение:
стандартов оказания юрпомощи
критериев качества оказания юрпомощи;
тарифной сетки оплаты;
формы адвокатской мантии
стандартов и порядка повышения квалификации адвокатов
порядка повышения квалификации адвокатов
формы адвокатского запроса
объема и порядка оказания комплексной социальной юридической помощи;
правил поведения адвокатов в средствах массовой информации;
положения о дисциплинарной комиссии адвокатов;
положения о дисциплинарной комиссии адвокатуры;
порядка определения возможной специализации адвокатов по категориям дел.
Таким образом, против 4 компетенций Минюста 18 компетенций закрепляется за Республиканской коллегией адвокатов.
«Анализ действующего закона и законопроекта приводит только к одному выводу: значение РКА усиливается, роль Минюста в адвокатуре сокращается», - считают в ведомстве. - Учитывая, что 8 новых функций имеют важное значение для функционирования института адвокатуры предлагается механизм согласования с уполномоченным органом».
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