Ученые Южного Казахстана участвуют в создании методики перехода на латинский алфавит

Члены группы считают, что латинский алфавит - это язык технологии.

Учитывая, что латинский алфавит доминирует в еврейской системе образования, южные ученые начали расширять латинский алфавит, передает пресс-служба акима ЮКО.





Ученные, профессора и общественные деятели собрались в Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте. Основная тема – представленный ученными в Аккорде новый образец латинского алфавита.





В этой связи ученые региона поддержали новую версию алфавита, которая была состовлена с учетом мнения большинства по всей стране.





В ходе встречи обсудили примеры Турций, Азербайджана и Узбекистана. Опыт трех тюркских государств и подчеркнули их успехи и недостатки.

По словам исполняющего обязанности проректора Южно-Казахстанского государственного педагогического института Еркина Махашева, они теперь ищут сохранение национальной идентичности казахского языка.





Набор языковых навыков посвящен детским садам и школьникам. Члены группы считают, что латинский алфавит - это язык технологии.





- Ученые пишут методику перехода на латинский алфавит. Здесь также много молодых людей. Чтобы иметь возможность использовать латинские буквы правильно, вы должны быть осторожны. Причина в том, что национальный код должен храниться без потери казахского языка, -сказал исполняющий обязанности проректора ЮКГПИ Еркин Махашев.



