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Ученые Южного Казахстана участвуют в создании методики перехода на латинский алфавит

11 октября 2017, 16:16

Члены группы считают, что латинский алфавит - это язык технологии.

Учитывая, что латинский алфавит доминирует в еврейской системе образования, южные ученые начали расширять латинский алфавит, передает пресс-служба акима ЮКО.

Ученные, профессора и общественные деятели собрались в Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте. Основная тема – представленный ученными в Аккорде новый образец латинского алфавита.

В этой связи ученые региона поддержали новую версию алфавита, которая была состовлена с учетом мнения большинства по всей стране.

В ходе встречи обсудили примеры Турций, Азербайджана и Узбекистана. Опыт трех тюркских государств и подчеркнули их успехи и недостатки.
По словам исполняющего обязанности проректора Южно-Казахстанского государственного педагогического института Еркина Махашева, они теперь ищут сохранение национальной идентичности казахского языка.

Набор языковых навыков посвящен детским садам и школьникам. Члены группы считают, что латинский алфавит - это язык технологии.

- Ученые пишут методику перехода на латинский алфавит. Здесь также много молодых людей. Чтобы иметь возможность использовать латинские буквы правильно, вы должны быть осторожны. Причина в том, что национальный код должен храниться без потери казахского языка, -сказал исполняющий обязанности проректора ЮКГПИ Еркин Махашев.


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