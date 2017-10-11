Эдуард Полетаев: Речь Атамбаева – следствие эмоционального перенапряжения

Эмоциональный перегрев





Резонансное выступление президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, в котором он высказал ряд резких суждений о Казахстане и о президенте Нурсултане Назарбаеве, может быть следствием «эмоционального напряжения, в котором Атамбаев находится в последнее время, а также его боязнь того, что некоторые нити управления выпадают из рук». Такое мнение корреспонденту Zakon.kz высказал известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев.





«Не случайно он не раз напоминал о том, что является "до 1 декабря президентом этой страны"», - подчеркнул политолог.





Эдуард Полетаев обратил внимание на то, что «на носу выборы, в которых он (Атамбаев – прим. Zakon.kz) не участвует, как кандидат, а на публике вынужден появляться довольно часто. На прошлой неделе, например, совершил государственный визит в Узбекистан. Да тут еще неожиданная трагическая гибель вице-премьера Темира Джумакадырова, который отвечал за подготовку к выборам. Атамбаев эту трагедию, безусловно, воспринял близко к сердцу».





Ошибку осознают…





В то же время, политолог указал, что даже столь напряженные обстоятельства, с которыми Алмазбек Атамбаев столкнулся в последнее время, «не оправдывают его нелестные высказывания в адрес Казахстана, тем более это слова главы государства, которые, как принято в мировой практике, обычно отражают официальную точку зрения, а не личную».





С другой стороны, Эдуард Полетаев высказал уверенность, что мы сейчас столкнулись именно с преимущественно личной позицией Атамбаева. Он подтверждает это мнение тем фактом, что «на официальном сайте президента Кыргызстана в текст новости об его выступлении во время вручения государственных наград вошло далеко не все, что он сказал. В частности, Казахстан в этой новости вообще не упоминается. Следовательно, в кыргызской АП понимают, что с выступлением случился перебор».





Влияние на внешнюю политику минимально





Эмоциональные высказывания Атамбаева, тем не менее, вряд ли будут иметь роковые последствия для серьезных политических процессов, таких как двусторонние отношения Казахстана и Кыргызстана или же развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС).





Что касается казахстанско-кыргызских отношений, то здесь, по мнению Эдуарда Полетаева, «гораздо важнее, чтобы выборы в соседней стране прошли мирно, без выхода обозленных людей на улицы. Ведь избирательная кампания – это важнейший политический ритуал, всегда дело государственной важности. Радикальные и непопулярные заявления и меры в это время ни к чему.





Главное сейчас для Кыргызстана – не допустить эксцессов в период "устаканивания" ситуации после выборов. А следующий потенциальный президент, разумеется, оценил нынешнюю реакцию дружественного Казахстана на речь Атамбаева, и будет, конечно, недальновидно с его стороны начинать свое правление произнесением острых слов, которые ранят чувствительные души соседей».





Точно так же не стоит опасаться возможных потрясений для ЕАЭС. Эксперт отметил, что «выходить из ЕАЭС Кыргызстан не собирается, а если и надумает, то для этого есть соответствующий регламент, упомянутый в Договоре о ЕАЭС. Вообще, если проблемы у ЕАЭС и появляются, то они, как правило, не связаны с тем, что происходит в Кыргызстане. Слишком мала его экономика для этого».





Дулат Капалов



