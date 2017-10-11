По всем категориям споров

Толкын Шамшильдин,

судья Костанайского городского суда

В утвержденном 26 января 2017 года Положении о реализации пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров отдельно выделены категории, по которым необходимо проведение медиации, в том числе споры, возникающие между соседями об определении границ земельного участка, о заливе квартир, а также споры о выселении и по вопросам управления кондоминиумом.

Указанные категории споров имеют наиболее высокую социальную составляющую, их основными участниками являются пенсионеры, люди, не имеющие юридического образования, в основном материально не обеспеченные. Приходя в суд, каждый из них уверен, что является правым, требования часто формируются юридически неграмотно. Удобно, когда в процессе участвуют профессиональные юристы, адвокаты, однако по данным категориям у многих просто нет финансовой возможности прибегнуть к их помощи. Учитывая это, мы стараемся их правильно ориентировать на стадии подготовки, проводим огромную работу, как разъяснительную, так и практическую. При этом сторонам всегда подробно разъясняется процедура медиации, возможные плюсы и минусы для сторон. Часто судьи направляют стороны к медиатору, либо сами стараются примирить их. Однако стороны привыкли полагаться на судебное решение и часто от медиации отказываются.

В своем выступлении на VII Съезде судей Казахстана Глава государства отметил, что, несмотря на значительное увеличение штатной численности судей и аппарата, проблема высокой нагрузки судей продолжает иметь место, указал на серьезные недоработки в действии примирительных процедур и механизмов внесудебного урегулирования споров. Указал на необходимость ведения разъяснительной работы с населением. Поэтому очень важным является поднимаемый сегодня вопрос о применении положений пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) в порядке медиации.

Стоит отметить, что на попытку примирения суд затрачивает много времени. Тем не менее, судьи активно участвуют в примирительных процедурах, о чем свидетельствует ежегодное увеличение количества утвержденных медиативных соглашений.

Однако мы не должны забывать, что суд должен быть беспристрастным, никому по каким-либо признакам не должно быть оказано предпочтение. Это является основополагающим принципом осуществления правосудия.

Обсуждаемое нами положение пилотного проекта - это первые шаги. Им предусмотрен порядок, когда иск поступает в суд, судья направляет сторонам извещение, где указываются право сторон окончить дело миром, преимущества, необходимость письменной позиции (согласен/не согласен) и предоставления в течение пяти дней письменного соглашения сторон.

Однако в настоящем случае все процедуры проводятся после предъявления иска в суд. В связи с чем считаю необходимым использовать положительный опыт европейских стран, которые стадию медиации закрепили в гражданско-процессуальном законе как досудебный порядок урегулирования спора. Проще говоря, исковое заявление не может быть принято в суд, пока гражданин не пройдет досудебную стадию.

Например, в соответствии с законодательством Италии тот, кто намеревается обратиться в суд за разрешением спора, касающегося совместного владения недвижимым имуществом, вещных прав, раздела имущества, прав наследования, семейных договоров, договоров аренды, возмещения ущерба, договоров страхования, банковских и финансовых договоров, должен прибегнуть к процедуре медиации. Обращение к процедуре медиации является условием рассмотрения дела в судебном порядке.

Гражданский процессуальный закон Германии также содержит перечень споров, по которым до подачи заявления в суд предусмотрено обязательное обращение к посреднику. В частности, это необходимо по имущественным спорам с небольшой ценой иска. Истец обязан вместе с исковым заявлением представить в суд соответствующее свидетельство о безуспешной попытке разрешить спор посредством медиации.

Во Франции суды не принимают к производству исковые заявления, если они поданы в нарушение соглашений о медиации, мотивируя это тем, что такие соглашения создают временный запрет на подачу судебных исков. В случае недостижения соглашения суд на каждой стадии проводит процедуры, направленные на примирение.

Имеет место термин «социальная медиация», которая направлена на снижение конфликтности в повседневной жизни: между гражданами, между гражданами и учреждениями. Социальные медиаторы существуют повсеместно, в государственных учреждениях, организациях. Отчасти их работа оплачивается за счет государства, отчасти за счет партнерства.

Согласно положениям ГПК Франции судья вправе с согласия сторон назначить посредника, перед которым ставится задача выслушать стороны, сопоставить их позиции и привести стороны к поиску компромиссного решения конфликта. Срок полномочий посредника не может превышать трех месяцев и может быть продлен. В качестве посредника суд может назначить физическое лицо или некоммерческую организацию. Посредник не имеет никаких прав осуществлять расследование. Однако он может с согласия сторон и третьего лица заслушать такое третье лицо. Посредник информирует судью о трудностях, с которыми он сталкивается при выполнении своей задачи. Процедура посредничества может быть прекращена в любой момент по запросу любой из сторон или посредника. Судья также вправе прекратить процедуру посредничества по собственной инициативе, если сочтет, что процедура проводится ненадлежащим образом. По истечении своих полномочий посредник письменно информирует судью о том, достигли ли стороны соглашения. В случае его недостижения по окончании установленного для посредничества срока производство по делу возобновляется. При достижении сторонами соглашения судья официально утверждает его по ходатайству сторон.

В этой связи считаю необходимым законодательное закрепление обязательной досудебной процедуры медиации, где данная процедура представлена как самостоятельная стадия досудебного урегулирования. Ни в коем случае это нельзя воспринимать как ограничение прав гражданина на судебную защиту.

Досудебный обязательный порядок разрешения у нас уже существует по различным категориям споров. Так, согласно ч. 2 ст. 402 ГК РК требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а при его отсутствии - в 30-дневный срок. В соответствии с п. 4 ст. 143 ГК требование гражданина или юридического лица о публикации опровержения либо ответа в СМИ рассматривается судом в случае, если орган массовой информации отказал в такой публикации либо в течение месяца не произвел публикацию, а также в случае его ликвидации.

Согласно ст. 706 ГК РК до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из договора перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном законодательными актами. Согласно ст.ст. 22 и 42 Закона РК «О защите прав потребителей» потребители и общественные объединения потребителей, ассоциации (союзы) вправе обращаться с претензией к продавцу (изготовителю, исполнителю) товара (работы, услуги) об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка (вреда) в добровольном порядке. Если в течение десяти календарных дней продавец (изготовитель, исполнитель) не даст ответа на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред), потребитель вправе обратиться в суд.

Согласно ст. 159 Трудового кодекса РК, при возникновении трудовых споров спорящая сторона, прежде чем обратиться в суд, должна обратиться с соответствующим заявлением в согласительную комиссию. При неурегулировании спора согласительной комиссией или неисполнении решения согласительной комиссией стороной трудового договора в течение двух месяцев со дня вручения копии решения согласительной комиссии, спорящая сторона может обратиться в суд.

Досудебный порядок медиации возможно предусмотреть исходя из категории споров, исходя из цены иска. Такой порядок позволил бы разгрузить работу суда, сэкономить время и средства граждан, снизить социальную напряженность, негативное отношение населения к судебной системе.

Также хочется отметить, что, к сожалению, государственные органы и государственные организации даже при наличии прямых доказательств их вины категорически отказываются примиряться. Как часто бывает в суде, их представители соглашаются с тем, что не правы, но не могут признать вину или примириться в силу указания руководства или центрального аппарата.

Также имеют место ситуации, когда стороны-физические лица готовы к примирению, согласны принять условия медиации, однако процедуру не удается завершить положительно в связи с воспрепятствованием этому их представителей или адвокатов.

Все это крайне негативно сказывается на процедуре медиации в любой стадии, в связи с чем имеется необходимость законодательного закрепления обязательного участия физических лиц, государственных органов, организаций, государственных организаций в медиации, должно быть исключено недобросовестное воспрепятствование. Необходимо также повышать уровень квалификации самих медиаторов. Очень важным является и вопрос повсеместного правового просвещения населения.