Позитивные результаты

Фонд социального медицинского страхования завершил работу по формированию базы данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медуслуг в 2018 году.

В базу данных подали заявки 1519 медицинских организаций, из которых 45 процентов (686) являются частными. Об этом в Алматы во время «круглого стола» на тему внедрения ОСМС сообщила председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова. По ее мнению, результаты работы по формированию базы данных поставщиков можно оценивать позитивно.

- В Стратегии развития фонда была поставлена задача по вовлечению как можно большего числа частных организаций, и мы видим, что она реализуема, - сказала Е. Бахмутова.

База данных субъектов здравоохранения НАО «Фонд социального медицинского страхования» сформирована впервые в текущем году. В нее вошли как организации, которые претендуют на исполнение основных объемов медицинских услуг в качестве поставщиков, так и соисполнители. С базой данных можно ознакомиться на сайте ФСМС в разделе «Выбрать клинику». База данных будет актуализироваться постоянно, и субъекты здравоохранения, которые по какой-либо причине не успели в нее войти, могут присоединиться к ней, подав необходимый пакет документов. Заявки рассматриваются в течение трех рабочих дней. В случае если в рамках ГОБМП и ОСМС появляются дополнительные (высвобожденные) объемы медицинских услуг, Фонд размещает их в течение года среди поставщиков из этой базы данных.

- Медицинские организации подавали заявки достаточно активно. По сравнению с закупочной кампанией прошлого года, количество субъектов здравоохранения, претендующих на выполнение основного объема медицинской помощи, увеличилось в полтора раза, - сказала Елена Бахмутова.

Следующим шагом, необходимым для осуществления закупа медицинских услуг на 2018 год, является кампания прикрепления населения к медицинским организациям, оказывающим услуги первичной медико-санитарной помощи, включенным в базу данных. Кампания прикрепления проводится с 15 сентября по 15 ноября 2017 года.

В ходе кампании населению предоставляется возможность воспользоваться правом свободного выбора поликлиники. Медицинским организациям в этот период необходимо уточнить количество прикрепленного населения на каждого врача для определения нагрузки и объемов подушевого финансирования на 2018 год.

Напомним, прикрепление граждан проводится по их письменному обращению в поликлинику, а также через веб-портал «электронного правительства» e-gov.kz. Для прикрепления к поликлинике необходимо представить документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача поликлиники. Если гражданин не воспользуется своим правом самостоятельного выбора поликлиники, прикрепление проводится автоматически по месту проживания человека.

Также в ходе встречи председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» сообщила, что казахстанцы перечислили в фонд более восьми миллиардов тенге. Сейчас уже за 3,9 млн человек перечисляются взносы и отчисления. Эти показатели соответствуют прогнозам. Фонд каждую неделю отчитывается о суммах на сайте fms.kz.

Также Е. Бахмутова рассказала о том, как и где хранятся деньги фонда:

- В законе об ОСМС прописано, что государство гарантирует сохранность активов фонда. Каким образом это происходит? Деньги хранятся исключительно в Нацбанке. С ним заключен договор о доверительном управлении. Нацбанк хранит и управляет деньгами, размещая их в финансовые инструменты. Перечень финансовых инструментов строго лимитирован. Он утвержден постановлением Правительства еще в прошлом году. Все собранные за этот год средства будут формировать резерв. Резерв - это 1/12 от суммы поступлений, но не менее 50 млрд тенге. Именно такая сумма нужна, чтобы обеспечить бесперебойный закуп медицинских услуг хотя бы на один месяц.

Елена Бахмутова подчеркнула, что Фонд является некоммерческим АО. Правительство - его единственный учредитель и акционер. Пакет акций передан в управление Министерству здравоохранения. Совет директоров фонда возглавляет министр здравоохранения. В его состав входят вице-министры финансов, национальной экономики, зам. председателя Национального банка, руководители государственных корпораций, а также независимые директора с высоким профессиональным опытом как в Казахстане, так и за рубежом.