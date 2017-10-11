Новый этап государственного строительства

Нурмухаммат Абидов,

председатель судебной коллегии по уголовным

делам Жамбылского областного суда

Главная цель программы Третьей модернизации - создание новой модели роста на новом историческом этапе развития нашей страны и новом этапе государственного строительства.

Третья модернизация экономики, предложенная Главой государства, - логическое продолжение двух первых, которые знает новейшая история страны. Начальный этап масштабных преобразований экономики Казахстана начался в 90-е годы, когда после получения независимости стартовало строительство суверенной страны. Этот период был сложным, государство переходило к рыночной экономике и еще только добивалось международного признания.

Вторая модернизация началась в 1996 году и продлилась до середины 2000-х, именно в этот период был обеспечен стабильный рост экономики Казахстана, который позволил стране войти в число 50 конкурентоспособных государств мира. И это несмотря на два мировых кризиса, которые тогда ударили по экономике нашей страны. В 2012 году была досрочно выполнена программа «Стратегия - 2030», тогда же Президент Казахстана Н. Назарбаев выдвинул новый программный документ «Стратегия - 2050».

Поддерживая принятую программу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», полагаем, что необходимо еще раз разъяснить, что подразумевает данная программа, и ее основные направления:

- культивирование новых отраслей экономики, которые дадут рост в новых условиях;

- модернизация базовых отраслей экономики;

- развитие массового предпринимательства и высвобождение предпринимательской инициативы казахстанцев;

- обеспечение продуктивной занятости населения;

- развитие человеческого капитала, прежде всего образование и здоровье граждан как главные факторы конкурентоспособности нации.

Третья модернизация - это надежный мост, который мы перебрасываем в будущее для восстановления динамичного экономического роста и успешного продвижения в 30 самых развитых стран мира. Стратегия Третьей модернизации основана на базе Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», государственных программ и планов развития на предстоящий десятилетний период, нацелив их на переход к новой модели роста.

Основными принципами Третьей модернизации Казахстана являются:

- переход на качественно новый технологический уровень развития для усиления глобальной конкурентоспособности Казахстана. Для этого необходимо укреплять конкурентоспособность страны в базовых отраслях и новых индустриях, довести до уровня развитых стран производительность труда, качественно улучшить состав казахстанского экспорта;

- полноценная интеграция в мировую экономику через повышение глобальной специализации. Стратегический замысел Третьей модернизации предполагает интеграцию в мировые рынки за счет встраивания в глобальные цепочки производства и сбыта товаров и услуг, в том числе за счет привлечения транснациональных корпораций;

- признание ведущей роли частного сектора и предпринимательства как главной движущей силы экономического роста. Укрепление казахстанского класса предпринимателей позволит приумножить национальное богатство и создать новое качество жизни населения страны. Для этого необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу и деловые способности населения, сократить роль государства в экономике;

- создание новых возможностей для всех граждан страны через непрерывное повышение качества человеческого капитала и трансферт передовых компетенций и знаний. Растет новое поколение нашей страны, которое будет массово выходить на рынок труда. В ближайшие несколько лет новая структура экономики должна обеспечить создание производительных рабочих мест, мобильность трудовых ресурсов и возможность получения новых навыков;

- дальнейшее укрепление единства и сплоченности нации. Во время мировой нестабильности каждый гражданин Казахстана должен разделить ответственность за мир, безопасность и благополучие родной земли. Третья модернизация основана на нашей солидарной ответственности за благополучие будущих поколений.

Новая модель роста предполагает как традиционные, так и перспективные отрасли. В этой связи для ее реализации будут разработаны новые программные документы и скорректированы действующие программы. Для внедрения новых информационных технологий и инноваций разработана программа «Цифровой Казахстан» и концепция по внедрению ее элементов.

Глава государства отметил, что благодаря Плану нации мы сделали конкретные шаги по существенному снижению уровня коррупции в стране. При этом борьба с коррупцией может быть действительно эффективной, если участие в ней примут все без исключения члены общества.

Особо следует подчеркнуть о необходимости гуманизации административного и уголовного законодательства. Должны быть приняты меры к тому, чтобы административные штрафы были справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению.

В новом Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Республики Казахстан приняты меры по усилению ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также расширению применения альтернативных видов наказаний, в том числе и в виде штрафа. Политика уголовного законодательства направлена на то, чтобы лишение свободы назначалось за правонарушения, относящиеся к особо тяжким и тяжким преступлениям. Лишение свободы как строгий вид наказания должен применяться исключительно в случаях, когда цели наказания не могут быть достигнуты другими способами. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения и имущественного положения осужденного. Согласно статистическим данным судами Жамбылской области за 12 месяцев 2016 года к штрафу было осуждено всего 239 лиц, наложенная сумма штрафа по области составила 252 694 558 тенге, из них сумма добровольного уплаченного штрафа составила 154 494 849 тенге (или 61,1 процента).

Целью проводимых реформ является построение правового государства и повышение доверия общества к судебной системе. «Необходимо добиться повышения доверия к судебной системе. Важно исключить любое неправомерное влияние на деятельность судей», - подчеркнул Глава государства в своем Послании.

Только при условии выполнения всех пяти заданных приоритетов «Третьей модернизации Казахстана» мы сумеем достичь цели по вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира.