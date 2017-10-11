В Шымкенте школьник залез на крышу вагона и получил 60% электротермический ожог

В Шымкенте ученик 6 класса залез на крышу грузового вагона товарного поезда находившегося на железнодорожном пути ст. Шымкент и в результате несчастного случая получил 60% электротермический ожог, сообщает Zakon.kz





В настоящий момент ребенок находится в реанимационном отделении Областной детской больницы.





Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 344 ч.1. (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). Проводится расследование.





Как отметили в ДВД на транспорте, основными причинами несчастных случаев являются переход железнодорожных путей в неустановленном месте, несоблюдение пострадавшими элементарных правил безопасности на железнодорожных путях.





Транспортная полиция напоминает, что нужно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, переходить железнодорожные пути только в специально отведенных местах и не оставлять детей без присмотра в зоне повышенной опасности.



