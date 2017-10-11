В Сахаре впервые сняли на видео барханных котят

В 2016 году сообщалось, что ученым из ОАЭ впервые удалось систематически пронаблюдать за арабскими барханными котами.

Исследователи впервые сфотографировали и сняли на видео детенышей дикого барханного кота, обитающего в Африке. Об этом сообщает издание Metro, передает передает Lenta.ru





Биологи, работающие с некоммерческой организацией Panthera, которая защищает права диких кошек, обнаружили котят в пустыне Сахара на территории Морокко. Они полагают, что найденные детеныши родились от шести до восьми недель назад.





Барханные коты водятся в Африке, на Аравийском полуострове, Ближнем Востоке и в Средней Азии. Они меньше домашних кошек: высота в холке составляет от 24 до 30 сантиметров, а вес не превышает 3,5 килограммов.





В 2016 году сообщалось, что ученым из ОАЭ впервые удалось систематически пронаблюдать за арабскими барханными котами.



