В Сахаре впервые сняли на видео барханных котят
11 октября 2017, 16:39
В 2016 году сообщалось, что ученым из ОАЭ впервые удалось систематически пронаблюдать за арабскими барханными котами.
Исследователи впервые сфотографировали и сняли на видео детенышей дикого барханного кота, обитающего в Африке. Об этом сообщает издание Metro, передает Lenta.ru.
Биологи, работающие с некоммерческой организацией Panthera, которая защищает права диких кошек, обнаружили котят в пустыне Сахара на территории Морокко. Они полагают, что найденные детеныши родились от шести до восьми недель назад.
Барханные коты водятся в Африке, на Аравийском полуострове, Ближнем Востоке и в Средней Азии. Они меньше домашних кошек: высота в холке составляет от 24 до 30 сантиметров, а вес не превышает 3,5 килограммов.
В 2016 году сообщалось, что ученым из ОАЭ впервые удалось систематически пронаблюдать за арабскими барханными котами.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882762-692fd997ae37fbc23feaae71b7ff5151
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...