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В Сахаре впервые сняли на видео барханных котят

11 октября 2017, 16:39

В 2016 году сообщалось, что ученым из ОАЭ впервые удалось систематически пронаблюдать за арабскими барханными котами.

Исследователи впервые сфотографировали и сняли на видео детенышей дикого барханного кота, обитающего в Африке. Об этом сообщает издание Metro, передает Lenta.ru.

Биологи, работающие с некоммерческой организацией Panthera, которая защищает права диких кошек, обнаружили котят в пустыне Сахара на территории Морокко. Они полагают, что найденные детеныши родились от шести до восьми недель назад.

Барханные коты водятся в Африке, на Аравийском полуострове, Ближнем Востоке и в Средней Азии. Они меньше домашних кошек: высота в холке составляет от 24 до 30 сантиметров, а вес не превышает 3,5 килограммов.

В 2016 году сообщалось, что ученым из ОАЭ впервые удалось систематически пронаблюдать за арабскими барханными котами.


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