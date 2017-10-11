Некоторых казахстанских боксеров могут не допустить к чемпионату Казахстана
11 октября 2017, 16:44
Тимур Кулибаев рассказал, как боксеры могут лишиться возможности выступать на республиканских соревнованиях из-за региональных акиматов.
За игнорирование участия в Кубке Казахстанской федерации бокса спортсмены могут быть не допущены к чемпионату республики, сказал президент казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев.
"На бюро исполкома принято решение. Некоторые областные акиматы не выделяют средств на направление команд. Хочу сказать, что решение исполкома принято таким образом, что те команды, которые не участвуют в Кубке Казахстанской федерации бокса, спортсмены не будут допускаться на чемпионат Казахстана. Поэтому я прошу руководителей федераций донести до областных руководителей управления спорта — команды должны выставлять на Кубок", – сказал Кулибаев на годовой конференции Казахстанской федерации бокса.
Он также проинформировал, что в минувшем году международная ассоциация бокса столкнулась с кризисом управления (в AIBA еще не решилось противостояние между президентом и временным комитетом, который требует сложения полномочий – прим. авт.), что негативно сказалась на всех национальных федерациях.
"Позиция казахстанской федерации спорта остается неизменной: мы выступаем за верховенства права и закона, за неуклонное исполнение устава организации, ожидаем скорейшего прекращения всех споров. Сейчас AIBA стоит на перепутье, мы заняли свою позицию, сказали, что будем работать с законными органами AIBA. Суд подтвердил, что полномочия президента действительны", — добавил президент казахстанской федерации бокса.
В целом, подводя итоги года, он сказал, что в Казахстане ведется планомерная работа по подготовке молодых спортсменов, а лидеры сборной показывают бокс современного, международного уровня.
В ходе пресс-конференции КФБ также наградила отличившихся деятелей в сфере бокса. В частности, знаком "Қазақстан боксын дамутыдағы еңбек үшін" ("За развитие казахстанского бокса") были отмечены вице-президент КФБ по общим вопросам Данияр Абулгазин, вице-президент КФБ по работе с тренерским штабом Юрий Цхай, государственный тренер РК по боксу Болат Абдрахманов, главный тренер национальной сборной РК по боксу Мырзагали Айтжанов, государственный тренер РК по женскому боксу Кайрат Манашев, старший тренер женской национальной команды РК по боксу Вадим Присяжнюк и историк спорта Касым Мауленов.
Знак "Қазақстан боксының ардагері" ("Ветеран казахстанского бокса") вручили заслуженному тренеру РК по боксу Борису Цхирашвили, заслуженному тренеру Казахской ССР Андрею Райшу, заслуженному тренеру РК Феликсу Цою, заслуженному тренеру РК Владимиру Шайреру и почетному президенту Федерации бокса Алматинской области Аскару-Мадихану Сауданбекову.
Источник: Sputnik Казахстан
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