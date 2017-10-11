Некоторых казахстанских боксеров могут не допустить к чемпионату Казахстана

Он также проинформировал, что в минувшем году международная ассоциация бокса столкнулась с кризисом управления (в AIBA еще не решилось противостояние между президентом и временным комитетом, который требует сложения полномочий – прим. авт.), что негативно сказалась на всех национальных федерациях.

В целом, подводя итоги года, он сказал, что в Казахстане ведется планомерная работа по подготовке молодых спортсменов, а лидеры сборной показывают бокс современного, международного уровня.





В ходе пресс-конференции КФБ также наградила отличившихся деятелей в сфере бокса. В частности, знаком "Қазақстан боксын дамутыдағы еңбек үшін" ("За развитие казахстанского бокса") были отмечены вице-президент КФБ по общим вопросам Данияр Абулгазин, вице-президент КФБ по работе с тренерским штабом Юрий Цхай, государственный тренер РК по боксу Болат Абдрахманов, главный тренер национальной сборной РК по боксу Мырзагали Айтжанов, государственный тренер РК по женскому боксу Кайрат Манашев, старший тренер женской национальной команды РК по боксу Вадим Присяжнюк и историк спорта Касым Мауленов.





Знак "Қазақстан боксының ардагері" ("Ветеран казахстанского бокса") вручили заслуженному тренеру РК по боксу Борису Цхирашвили, заслуженному тренеру Казахской ССР Андрею Райшу, заслуженному тренеру РК Феликсу Цою, заслуженному тренеру РК Владимиру Шайреру и почетному президенту Федерации бокса Алматинской области Аскару-Мадихану Сауданбекову.



