Все квартирные воры гастролируют в Алматы

За девять месяцев этого года в Алматы совершены 4115 квартирных краж, а в суд направлено всего лишь 629.

Многие кражи остаются нераскрытыми. И если раньше гастролеры обитали в основном в престижных районах города – Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском, то сейчас они орудуют практически во всех уголках мегаполиса, в том числе на окраинах, сообщает Zakon.kz





Не так давно домушники пытались обворовать квартиру моих знакомых. Они живут в 9 микрорайоне на Шаляпина-Берегового. Место довольно людное, окно в зале, через которое и проникли воришки, выходит во двор. Во дворе людей достаточно, подъезд серединный, к тому же сбоку впритык к этому дому стоит другой дом, так что народ здесь всегда есть. И тем более удивляет наглость домушников, которые, несмотря на это, умудрились залезть в окно средь бела дня, с 15 до 17 часов, причем со двора, по водосточной трубе, на третий этаж! Ко всему этому прямо во дворе торгуют овощами-фруктами. Собственно, моя знакомая подозревает, что один из домушников услышал ее разговор с продавцом овощной лавки, который состоялся буквально за день до того, как они проникли в ее квартиру.





- После работы я зашла в овощную лавку во дворе, купила кое-что и немного поговорила с продавцом, сказала ей, что мои домочадцы разъехались кто куда, а муж все лето в Атырау, так что я одна дома и то целыми днями на работе, - рассказывает Дария. – Видимо, кто-то это услышал и проследил за мной. На другой день вечером младший сын звонит мне на работу и говорит, мама, ты где, с тобой все в порядке? Я говорю, ну а что мне сделается. Он говорит, так и так, я ненадолго заехал домой и нашу квартиру, похоже, хотели ограбить, вещи все разбросаны, шкафы перерыты, всё на полу валяется, я за тебя испугался. Хорошо, что я незадолго до этого отвезла драгоценности к маме в деревню, у них постоянно в доме кто-то есть, так что украсть что-либо у них невозможно. Как чувствовала…





Заявлять в полицию моя знакомая не стала, говорит, бесполезно, хотя сама работает в судебной экспертизе, считается одним из лучших экспертов не только в Алматы, но и в Казахстане, но охранную сигнализацию после этого они в своей квартире поставили.





казахстанская тележурналистка Евгения Морозова Буквально через несколько дней после этого случая,написала в Фейсбуке, что в воскресенье рано утром, когда она была дома (!), к ней в квартиру пытался проникнуть домушник. «Сейчас ко мне в квартиру пытались залезть. Слышу, странные звуки из прихожей. Подхожу тихонечко, в замке кто-то ковыряется», пишет Евгения. В глазок она увидела парня лет 25-ти и сильно затопала ногами, якобы идет и тем самым вспугнула воришку, тот встрепенулся и резко зашагал вниз.





«Страшно, - пишет Евгения. - К тому же, поняла вдруг, почему именно сейчас в дверь полезли. Мы рано утром, в 6.45, из дома вышли вдвоём с рюкзаками, сели в авто и шумно уехали. А вернулась я одна пешочком, в 7.25, машину поставила далеко от дома. Кто-то знал, кто-то видел, значит, что уехала. А в воскресенье в 7 часов во дворе никого, в подъезде тишина, все спят, риск быть застуканным минимальный».





Как выяснилось, у них это не первый случай, когда к ним наведываются грабители. «К нам года три назад залезли в квартиру, а мы неожиданно вернулись. И воры закрылись в доме на засов. Я позвонила в полицию и мне сказали - отойдите от двери, начнут выбегать и могут сильно ударить, чтобы мы лица воров не запомнили. Пока полиция ехала, они в окно выпрыгнули. И от всех сигнализаций толку не было никакого. Никто этих людей не искал. … Мой опыт говорит - бесполезное это дело. Два раза забирались к нам, еще раз десять - по соседям, но ни сигнализация, ни видео с изображением ворюг никак не помогло, …никого не нашли и ничего не нашли. ...Я полицию больше и не видела, и не слышала )). …Полученное видео с места преступления никак не гарантирует, что преступников будут искать». Написала это всё Евгения исключительно для того, чтобы люди знали, что так бывает.





Я тоже как-то почти лицом к лицу столкнулась с квартирным вором. Дело было в середине июня, под утро. Я тогда жила в микрорайоне Таугуль в девятиэтажке на 2 этаже. Решеток на окнах не было, вместо них была москитная сетка. Перед сном я открыла одну из оконных створок, проверила москитку и легла спать. Около четырех я проснулась на первый утренний намаз и слышу какую-то возню за окном - шурк-шурк… Я поднялась и, не включая свет, подошла к окну, отдернула шторы и тут прямо на меня смотрит какой-то парнишка. От неожиданности я так растерялась, что даже испугаться не успела и говорю, эй, ты что здесь делаешь? Он тоже не ожидал такого поворота дел и, увидев меня, грохнулся на землю, то есть спрыгнул, прихватив с собой одну из москиток, которую успел уже снять. Ко мне он взобрался по дереву, которое росло у нас под окнами, затем встал на наружный ящик от кондиционера, который был установлен прямо под моим окном. Я тоже тогда не стала писать заявление, а только поставила решетки на окна.





журналистка Жанна Ахметова Интересный пост о квартирных кражах в Алматы написала в Фейсбуке пару дней назад и другая

«В Алматы очень криминогенная обстановка. Ни дня не проходит, чтобы мы не услышали от знакомых или не прочитали в новостях, соцсетях о том, что у кого-то разбили стекло в машине, сняли зеркала, залезли в квартиру и прочее. Сейчас все воры страны гастролируют в южной столице.

Почему полицейские не принимают меры, спросите вы? Мало раскрытых краж и прочее, - пишет Жанна. - Проблема в том, что мы с вами косвенно способствуем этим кражам. Во-первых, только трое из десяти пострадавших пишут заявление в полицию. По себе знаю, тоже грешна. Пять лет назад мою квартиру обокрали, но, махнув рукой и не веря властям, я не стала писать заявление. Получается, что ни один орган, контролирующий МВД, не видит той криминогенной ситуации, о которой знаем мы с вами. …В моем дворе за три года обворовали уже семь квартир и вскрыли штук 20 машин, и если бы на все эти преступления в полиции были заявления, то к моему двору уже было бы повышенное внимание со стороны полиции. Патрулирование было бы круглосуточное. И воры уже остереглись бы соваться в мой двор. Но так как из всех пострадавших заявление подали лишь три-пять человек, то вроде как нормально все, и внимания двору не нужно. Понимаете? Надо не лениться и писать заявление, и советовать это соседям. Если хотите, чтобы в вашем дворе перестали обитать воры».





Полностью разделяю мнение коллеги, думаю, и все фейсбучане разделяют, это видно по их комментариям. Многие пользователи просто в шоке от сверхнаглости домушников, в некоторые квартиры они наведываются по второму-третьему кругу.





В Алматы съезжаются воры не только из других регионов Казахстана, но и из других стран, в основном из ближнего зарубежья. И если раньше гастролеры обитали главным образом в престижных районах города – Медеуском, Алмалинском и Бостандыкском, то сейчас они орудуют практически во всех уголках мегаполиса, в том числе на окраинах.





В Комитете по правовой статистике Генпрокуратуры в ЕРДР зарегистрировано, что за девять месяцев этого года в Алматы совершено 4 115 квартирных краж, а в суд направлено всего лишь 629.





По комментариям в соцсетях можно сделать следующие выводы:

- Квартиру могут ограбить, даже если хозяева и дома

- Не спасают ни двойные двери, ни огромное количество надежных замков - двери взламываются, замки вскрываются

- Доверия полиции никакого нет, поэтому алматинцы предлагают ввести платную полицию. Все наши заявления - только для нашего самоуспокоения

- Нераскрытые кражи сильно подрывают доверие к правоохранительным органам и создаёт повышенную криминогенную обстановку в обществе

- От видеонаблюдения в подъездах толку нет, пока оно не будет выведено на пульт полиции. Во-первых, просматривать ленту видео никто не будет. Во-вторых, те, кто грабит, знают, как лица спрятать. В-третьих, качество записи очень плохое

- Решетки на окнах воры срезают





Как обезопасить свое жилище - советы от пользователей:

- Самое главное – не привлекать к себе чрезмерное внимание и не демонстрировать семейный достаток. Никому не рассказывайте о недавно приобретенных дорогих вещах – мебели, бытовой техники, меховых изделиях, драгоценностях и так далее, так как наводчики могут быть везде.

- Не рассказывайте подробно в социальных сетях, где вы бываете, что покупаете и тем более, не иллюстрируйте это красочными фотографиями.

- Никому не рассказывайте о своем финансовом состоянии

- Желательно дома держать собаку

- Ставить охранную сигнализацию, наклейки на окна, тревожную кнопку

- Ставить онлайн камеру с микрофоном и датчиком движения (проник в помещение посторонний, камера СМС на сотку отправила. Можно подключиться и посмотреть, что в доме творится. Ментов вызвать, с ворами пообщаться. К тому же можно так смонтировать, что камеру найти будет непросто).

- Ставить электрошокер

- Ставить газоанализатор, так как воры ещё газ усыпляющий используют

- Ставить дверь с засовом, тогда ее никто снаружи не откроет

- Ставить металлические двери

- Ставить толстые решетки на окна

- Особые меры безопасности нужно предпринимать тем, кто живет на 1,2 и последнем этажах.

- Драгоценности лучше держать в банковской ячейке, деньги – в банке

- В случае кражи лучше сразу обратиться в полицию, даже если вы и не верите в благоприятный исход. Не нужно давать преступникам возможности замести следы.

- Внимательно осматривайте свой подъезд, лестничную площадку, входную дверь, почтовый ящик, нет ли каких-нибудь тайных воровских меток. Их множество, о них можно прочитать в интернете

- Вечером плотно задвигайте шторы, чтобы ваша квартира не просматривалась с улицы.





Если в ваше жилище все-таки проникли воры:

- Вы вернулись домой, а дверь вскрыта, приоткрыта или просто не заперта - не заходите в квартиру, а незамедлительно вызывайте 102.

- Если увидите выходящих из вашей квартиры незнакомцев, бегите вниз по лестнице, звоните во все двери и кричите: «Пожар!» — так легче всего заставить людей выглянуть из своих квартир.

- Если же воры ушли, не заметив вас, зайдите в квартиру и позвоните в полицию, но ничего до приезда наряда в квартире не трогайте, не передвигайте, не убирайте...





Торгын Нурсеитова

Фото sputniknews.kz







