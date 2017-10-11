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Президент Казахстана принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Сочи

11 октября 2017, 17:10

Главами государств будет принято заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

В Сочи Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принимает участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, сообщает МИА «Казинформ».

По завершении церемонии приветствий и совместного фотографирования главы государств проведут заседание в узком и расширенном составах.

В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства в рамках Содружества, а также адаптации его к современным реалиям.

Главами государств будет принято заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Ожидается, что в ходе саммита главами государств будет принято решение о дальнейшей реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в ряде городов - Армении (Горис), Беларуси (Брест) и Казахстана (Шымкент). Кроме того, на ближайшие периоды будет определена тематика годов на пространстве СНГ.

Наряду с этим, президенты уделят внимание вопросам укрепления взаимодействия в сфере безопасности, обороны, противодействия коррупции, исследования и использования космоса в мирных целях, культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотрят вопрос о председательстве в СНГ в 2018 году.

Главами государств также планируется подписать ряд решений, направленных на разграничение полномочий между высшими органами СНГ. С принятием этих документов Совет глав государств путем делегирования соответствующих полномочий Советам глав правительств, министров иностранных дел, оборонных ведомств и Экономическому совету, сможет сконцентрироваться на основных вопросах стратегии развития Содружества.

Стоит отметить, что в 2015 году на Саммите СНГ в п. Бурабай Президент РК Н. Назарбаев выдвинул ряд инициатив, направленных на трансформацию СНГ. Уже на следующей встрече глав государств Содружества, прошедшей в Бишкеке в сентябре 2016 года, было принято решение об адаптации данного интеграционного объединения к современным реалиям.

Фото: cis.minsk.by



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