Президент Казахстана принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Сочи

Наряду с этим, президенты уделят внимание вопросам укрепления взаимодействия в сфере безопасности, обороны, противодействия коррупции, исследования и использования космоса в мирных целях, культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотрят вопрос о председательстве в СНГ в 2018 году.

Главами государств также планируется подписать ряд решений, направленных на разграничение полномочий между высшими органами СНГ. С принятием этих документов Совет глав государств путем делегирования соответствующих полномочий Советам глав правительств, министров иностранных дел, оборонных ведомств и Экономическому совету, сможет сконцентрироваться на основных вопросах стратегии развития Содружества.



