|
Изменены Правила проведения общественных слушаний по экологии
|
Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 307 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года №135-п «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний» (не введен в действие)
|
В частности, уточнено, что общественные слушания проводятся:
1) в форме открытых собраний заинтересованной общественности по хозяйственной деятельности:
по проектам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса;
для объектов I, II категории, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса;
2) в форме опроса для учета мнения заинтересованной общественности для объектов III, IV категорий, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса.
При этом оформляются опросные листы по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
На общественные слушания заказчиком представляется документация по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса, за исключением подпункта 14) пункта 1 статьи 41 Кодекса.
Для проведения общественных слушаний в форме открытых собраний заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний на государственном и русском языках не позднее чем за двадцать рабочих дней до проведения общественных слушаний, с указанием следующих сведений:
дата, время и место проведения общественных слушаний;
наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний;
адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения;
адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту;
адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде;
наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы;
наименование и контактные данные заказчика;
адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения;
наименование и контактные данные разработчика документации.
Заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме опроса на государственном и русском языках, с указанием следующих сведений:
наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний;
наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы;
наименование и контактные данные заказчика;
наименование и контактные данные разработчика документации;
адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности;
адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения;
период проведения общественных слушаний в форме опроса (не менее 20 рабочих дней) с указанием даты начала и окончания приема замечаний и предложений.
Ответственное лицо местного исполнительного органа совместно с заказчиком составляют Протокол о проведении общественных слушаний в форме опроса, по форме, указанной в приложении 4 настоящих Правил. В Протоколе отражаются замечания и (или) предложения от заинтересованной общественности и позиция заказчика по учету каждого замечания и (или) предложения, а также информация о возможности обжалования решения.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.