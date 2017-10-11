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Изменены Правила проведения общественных слушаний по экологии

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 307 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года №135-п «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний» (не введен в действие)

В частности, уточнено, что общественные слушания проводятся:

1) в форме открытых собраний заинтересованной общественности по хозяйственной деятельности:

по проектам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса;

для объектов I, II категории, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса;

2) в форме опроса для учета мнения заинтересованной общественности для объектов III, IV категорий, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса.

При этом оформляются опросные листы по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

На общественные слушания заказчиком представляется документация по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса, за исключением подпункта 14) пункта 1 статьи 41 Кодекса.

Для проведения общественных слушаний в форме открытых собраний заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний на государственном и русском языках не позднее чем за двадцать рабочих дней до проведения общественных слушаний, с указанием следующих сведений:

дата, время и место проведения общественных слушаний;

наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний;

адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения;

адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту;

адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде;

наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы;

наименование и контактные данные заказчика;

адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения;

наименование и контактные данные разработчика документации.

Заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме опроса на государственном и русском языках, с указанием следующих сведений:

наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний;

наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы;

наименование и контактные данные заказчика;

наименование и контактные данные разработчика документации;

адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности;

адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения;

период проведения общественных слушаний в форме опроса (не менее 20 рабочих дней) с указанием даты начала и окончания приема замечаний и предложений.

Ответственное лицо местного исполнительного органа совместно с заказчиком составляют Протокол о проведении общественных слушаний в форме опроса, по форме, указанной в приложении 4 настоящих Правил. В Протоколе отражаются замечания и (или) предложения от заинтересованной общественности и позиция заказчика по учету каждого замечания и (или) предложения, а также информация о возможности обжалования решения.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

11 октября 2017, 16:56
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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