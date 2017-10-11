В частности, уточнено, что общественные слушания проводятся: 1) в форме открытых собраний заинтересованной общественности по хозяйственной деятельности: по проектам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса; для объектов I, II категории, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса; 2) в форме опроса для учета мнения заинтересованной общественности для объектов III, IV категорий, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса. При этом оформляются опросные листы по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам. На общественные слушания заказчиком представляется документация по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса, за исключением подпункта 14) пункта 1 статьи 41 Кодекса. Для проведения общественных слушаний в форме открытых собраний заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний на государственном и русском языках не позднее чем за двадцать рабочих дней до проведения общественных слушаний, с указанием следующих сведений: дата, время и место проведения общественных слушаний; наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний; адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения; адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту; адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде; наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы; наименование и контактные данные заказчика; адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения; наименование и контактные данные разработчика документации. Заказчик публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме опроса на государственном и русском языках, с указанием следующих сведений: наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний; наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы; наименование и контактные данные заказчика; наименование и контактные данные разработчика документации; адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности; адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения; период проведения общественных слушаний в форме опроса (не менее 20 рабочих дней) с указанием даты начала и окончания приема замечаний и предложений. Ответственное лицо местного исполнительного органа совместно с заказчиком составляют Протокол о проведении общественных слушаний в форме опроса, по форме, указанной в приложении 4 настоящих Правил. В Протоколе отражаются замечания и (или) предложения от заинтересованной общественности и позиция заказчика по учету каждого замечания и (или) предложения, а также информация о возможности обжалования решения. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.