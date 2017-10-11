В Казахстане расширят список заболеваний для проверки новорожденных

В настоящее время ведется работа по утверждению нормативно-правового акта и государственной регистрации в МЮ РК.

В Казахстане расширят список заболеваний, на которые будут проверять новорожденных в рамках скрининга. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.





Вопрос на эту тему был задан на портале Электронного правительства.





Как отметил министр, в рамках Дорожной карты по внедрению новых стандартов диагностики и лечения орфанных (редких) болезней у детей в Республики Казахстан на 2017-2019 годы внесены изменения и дополнения в приказ МЗСР РК от 22 мая 2015 года «Об утверждении Перечня орфанных (редких) заболеваний».





В настоящее время ведется работа по утверждению нормативно-правового акта и государственной регистрации в МЮ РК.





По словам Е.Биртанова, неонатальный скрининг на наследственные заболевания проводится согласно приказу министра здравоохранения РК от 9 сентября 2010 года «Об утверждении Правил организации скрининга».





Сейчас в перечне орфанных (редких) заболеваний 50 болезней. В новом приказе их будет 62. В частности, в список добавляются гемофилия и врожденная дисфункция коры надпочечников.



