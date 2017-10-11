Объем привлеченных инвестиций в Байдибекский район ЮКО превысил 22 млрд. тенге

За 8 месяцев текущего года объем привлеченных инвестиций Байдибекского района составил 22 млрд. 427 млн. тенге. Общий объем промышленной продукции достиг 1 млрд. 824 млн. тенге. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Байдибекского района Бакытбек Танагузов, передает пресс-служба акима ЮКО.





По словам руководителя района, в текущего году объем сельскохозяйственной продукции составил 9 млрд. 936 млн. тенге.









«В рамках программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2019 годы освоено 88,9 тыс. га пахотных земель. По сравнению с прошлым годом, в этом году площадь пахотных земель освоено на 135 процентов больше, или на 23,1 тыс. га. На 150 гектарах было запланировано внедрить метод капельного орошения, но за 8 месяцев 2017 года метод внедрен на 164 га. Таким образом, план перевыполнен на 109,3 процентов», - сказал Б.Танагузов.





Кроме того, в районе создано 19 сельскохозяйственных кооперативов. На сегодняшний день сельскохозяйственные кооперативы «Үлкен бұлақ», расположенный в сельском округе Боралдай и «Байтах» в сельском округе Боген, а также «Арыстанды» в Алгабасском сельском округе сдали документы на получение кредита.









Стоит отметить, за 8 месяцев текущего года, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» через микрофинансовую организацию «Ырыс» 53 гражданам выданы кредиты на сумму 175 млн. тенге. Граждане, получившие кредит, обеспечивают постоянной работой 44 человека.





Фото: Самат Мырзалиев



