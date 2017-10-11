ОПМ «Нелегал-2017»: спецмероприятия в отношении граждан Кыргызстана не проводятся
11 октября 2017, 17:34
По состоянию на 11 октября за нарушение правил пребывания в РК к административной ответственности привлечено 11 891 иностранца.
С 4 октября на территории Республики Казахстан проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2017», сообщает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
"По состоянию на 11 октября за нарушение правил пребывания в стране к административной ответственности привлечено 11 891 иностранца, в том числе 727 граждан дальнего зарубежья и 11 164 граждан СНГ, из них за пределы страны выдворено 1 627 лиц. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 420 граждан РК. Зарегистрировано в ЕРДР 120 уголовных правонарушений за нарушение миграционного законодательства. Задержано 28 уголовных преступников находящихся в розыске, в том числе 24 граждан РК и 4 гражданина СНГ. В приемники-распределители без документов, удостоверяющих личность, водворены 1 013 граждан СНГ.", - говорится в сообщении.
Как уточнил Садубаев, органами внутренних дел никаких специальных мероприятий в отношении граждан Кыргызстана, не проводится.
Фото: Устинка Live
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