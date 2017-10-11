В Бородулихинском районе ВКО появился новый ипподром
11 октября 2017, 17:37
Новый сельский ипподром на свои средства построил глава крестьянского хозяйства Александр Подкорытов.
На сегодняшний день в рамках программы «Рухани жаңғыру», которую озвучил Глава государства Нурсултан Назарбаев, реализуется множество проектов. В поселке Новая Шульба согласно спецпрограмме «Туған жер» в эксплуатацию сдан новый ипподром. В честь этого на стадионе прошли конные состязания. На мероприятие съехались наездники из соседних городов и районов.
Новый сельский ипподром на свои средства построил глава крестьянского хозяйства Александр Подкорытов. Как говорит сам Александр, он занимается ездой на лошадях уже 15 лет, поэтому хочет, чтоб молодежь также возрождала конные виды спорта, вела здоровый образ жизни и развивала национальные игры, связанные с байгой.
В конных соревнованиях приняли участие наездники из Абайского, Жарминского, Кокпектинского, Глубоковского районов, а также городов Семей, Павлодар, Зыряновск, Шемонаиха. Всадники проверяли свои силы в таких видах байги, как жорға жарыс на дистанцию 7 км, тай жарыс, топ байга на 8,5 км.
Кроме того, все желающие могли поиграть в национальные казахские игры: асық ату, тоғыз қумалақ и арқан тарту.
В завершении соревнований на ипподроме прошел концерт с участием артистов районного Дома культуры и представителями этнокультурных объединений, где наградили лучших наездников.
Фото: altaynews.kz
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