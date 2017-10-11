Антимонопольный орган РК проанализирует ситуацию на угольном рынке

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК (КРЕМЗКиПП) в связи с поступившими обращениями о дефиците и повышении цен на уголь проведен анализ ситуации на рынке реализации угля, сообщает Zakon.kz.





Как поясняется, цель анализа - выявление признаков согласованных действий и злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим/монопольным положением в части установления и поддержания цен, ограничения реализации угля.





«Признаки нарушений станут основанием для начала проведения расследования, а подтвержденные факты повлекут административную ответственность, - говорится в сообщении. - В связи с чем, обращаясь к субъектам рынка реализации угля, напоминаем о высоких штрафных санкциях за нарушения антимонопольного законодательства».





Как отмечается, факты антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен (ценовой сговор), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита квалифицируются по статье 159 КоАП РК, согласно которой такие нарушения влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.





По фактам продажи угля по завышенным ценам можно обратиться в территориальные органы Комитета, адреса которых указаны на сайте - www.kremzk.gov.kz



