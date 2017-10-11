Комитет Сената принял законопроект о ратификации соглашения с Саудовской Аравией о передаче осужденных

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената обсуждил законопроекты о ратификации казахстанско-саудовских соглашений в правовой сфере, подписанных в Эр-Рияде 25 октября 2016 г. в ходе визита Президента Н. Назарбаева в Саудовскую Аравию. В частности, депутатами рассмотрен проект Закона «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче». Участники Соглашения обязуются выдавать друг другу разыскиваемых лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение. Нормы документа включают перечень оснований для выдачи и отказа в ней.

На рассмотрение Комитета также был вынесен законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц». Документ направлен на установление двустороннего сотрудничества в области передачи осужденных лиц с целью содействия их реабилитации и социальной реинтеграции, а также создание возможностей для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране. В соответствии с положениями Соглашения каждая Сторона обязуются незамедлительно информировать другую Сторону о вступивших в законную силу приговорах судов, предусматривающих наказание в виде лишения свободы, вынесенных на ее территории в отношении любого гражданина другой Стороны.

В ходе обсуждения сенатор Дулат Куставлетов обратил внимание на то, что впервые в практике договорных отношений Казахстана с зарубежными государствами ратифицируемые соглашения опираются на нормы как романо-германского, так и мусульманского права. По словам депутата, Казахстан стал первой страной в СНГ, заключившей подобные соглашения с Саудовской Аравией.

Законопроекты будут вынесены на рассмотрение Сената.