Дом, где было сделано то самое фото лох-несского чудовища, продают за £310 тыс
11 октября 2017, 17:42
Раньше этот дом служил отелем для научных исследователей, которые на протяжении многих лет пытаются найти доказательства существования лох-несского чудовища.
Теперь любой желающий может приобрести уютный домик в знаменитой местности и продолжить исследование чудища, которое до сих пор не удалось поймать, сообщает The Sun, передает Life.ru.
Он находится всего в семи милях от города Инвернесса и в десяти милях от замка Аркарт.
Конечно, первое, что может привлечь будущего покупателя, — это расположение недвижимости. Но кроме этого дом красив сам по себе.
Он отлично подойдёт для большой семьи: несмотря на то, что в нём два этажа, там расположены три уютных гостиных и шесть больших спален. Также дому принадлежит небольшой лесной "островок", за которым спрятано знаменитое озеро.
Дом очень светлый, так как в нём повсюду расположены окна, чтобы можно было непрерывно наблюдать за озером, в котором, согласно легенде, водится знаменитое чудовище Несси.
Кроме того, он знаменит тем, что в 1934 году хирург Роберт Кеннет Уилсон именно оттуда сделал знаменитую фотографию лох-несского чудовища.
Однако позже выяснилось, что фото было подделкой. Несмотря на то, что знаменитого персонажа так и не выявили, хотя некоторым удаётся наблюдать неопознанные объекты в озере, исследования до сих пор продолжаются.
Этот дом можно продолжать использовать в качестве отеля. Между прочим, его расположение идеально подходит для успешного туристического бизнеса. Сюда приезжают миллионы туристов.
Фото с сайта s1.tchkcdn.com
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