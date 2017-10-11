Кураж перед уходом. К чему приведет «яркий спич» Атамбаева?

Выборы в Кыргызстане в этом году серьезно взбудоражили Казахстан. У президента братской республики полным ходом идет предвыборная гонка, и с прошлой недели за ее перипетиями с особым пристрастием следит и Казахстан.





А началось все с провокационных заявлений Атамбаева, которые он неожиданно для всех высказал в своей речи на церемонии вручения государственных наград Кыргызстана. Тогда кыргызский президент озвучил ряд упреков в адрес Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева, сводившихся к тому, что «казахская власть пытается навязать кандидатов», что в Казахстане, несмотря на высокие экономические показатели, идет неравномерное распределение государственных доходов, и что «не надо соваться к нам учить»…





«Хромая утка» куражится перед уходом





По мнению казахстанских экспертов, подобные эскапады, несмотря на всю свою неуместность и неожиданность, вполне объяснимы.





Так, политолог, директор центра казахстанско-китайского сотрудничества «China Center» Адиль Каукенов напоминает, что «в Кыргызстане сейчас идет предвыборная гонка, в которой сам Атамбаев недвусмысленно симпатизирует одному из кандидатов – Сооронбаю Жээнбекову, который является его давним другом и соратником.





При этом сочувствует он ему не просто недвусмысленно, а задействует административный ресурс для того, чтобы перекрыть кислород другим претендентам. В частности, Омурбеку Бабанову, который приезжал в Казахстан и встречался здесь с президентом Назарбаевым. Собственно, это и вызвало бурный гнев «хромой утки» из Бишкека, который хотел бы, чтобы легитимным был только поддерживаемый им кандидат».





Метафору «хромой утки, которая, нападая на льва, хочет казаться орлом», поддержал и политолог Антон Морозов, подчеркнув, что «Атамбаев – классическая "хромая утка". Он куражится перед уходом. Хотя, конечно, учитывая его текущий статус, надо быть сдержаннее и дипломатичнее».





Астана вне кыргызской политики





При этом трактовать встречу Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты КР Омурбеком Бабаевым как прямую поддержку этого политика будет в корне неверным.





Адиль Каукенов обращает внимание на то, что «Астана обязана выстраивать отношения со всеми политическими силами Кыргызстана, причем вне зависимости от того, выиграют эти силы президентскую гонку или нет. Ведь даже если претендент проиграет, он все равно никуда не денется с политического небосклона Кыргызстана и будет оказывать нешуточное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны, а также выражать требования своего электората».





Эксперт уверен, что несмотря на довольно значительное экономическое влияние Казахстана в Кыргызстане, «Астана по факту не пытается участвовать в политической жизни КР. Даже встреча с Омурбеком Бабановым в большей степени носила характер демонстрации того, что Казахстан уважает демократические процессы внутри Кыргызстана и вынужден устанавливать отношения со всеми политическими силами, способными возглавить страну».





Эмоции эмоциями, а дружба - дружбой





При этом казахстанские эксперты склонны крайне прагматично оценивать потенциал влияния обвинений Атамбаева на казахстанско-кыргызские отношения. По мнению экспертов, несмотря на заявленную МИД Казахстана ноту протеста и возмущение ряда политиков, ожидать серьезного обострения отношений между двумя странами не стоит.





Так, политолог Эдуард Полетаев считает, что не нужно ждать ухудшения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. По его мнению, «всем стоит успокоиться. Гораздо важнее, чтобы выборы в соседней стране прошли мирно, без выхода обозленных людей на улицы». Эксперт выразил уверенность, что «следующий потенциальный президент, разумеется, оценил нынешнюю реакцию дружественного Казахстана на речь Атамбаева, и будет, конечно, недальновидно с его стороны начинать свое правление произношением острых слов, которые ранят чувствительные души соседей».





Антон Морозов отметил, что возможное влияние спича Атамбаева на двусторонние отношения в значительной степени зависит от того, «какую модель поведения с соседями изберет следующий президент Кыргызстана». И здесь, с его точки зрения, есть основания для сдержанного оптимизма, так как сценарий, при котором следующий президент поддержит практику конфронтации с Казахстаном и на личном уровне – с его руководством, маловероятен. «Нас очень много связывает и нагнетание напряженности – деструктивная практика», - подчеркнул Морозов.





ЕАЭС может спать спокойно





Точно таким же образом эксперты оценивают возможность влияния «эмоционального срыва» Алмазбека Атамбаева на перспективы участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По мнению Антона Морозова «никакого серьезного влияния на ЕАЭС этот конфликт не окажет. Во-первых, Кыргызстан не такой серьезный игрок в ЕАЭС; во-вторых, это эксцесс исключительно двух стран; в-третьих, Атамбаев скоро уйдет. И в дальнейшем все будет зависеть от того, какую модель внешней политики выберет следующий президент Кыргызстана».





Спокойную позицию в отношении перспектив ЕАЭС занимает и Эдуард Полетаев. Он уверен, что «выходить из ЕАЭС Кыргызстан не собирается, а если и надумает, то для этого есть соответствующий регламент, упомянутый в Договоре о ЕАЭС. Вообще, если проблемы у ЕАЭС и появляются, то они, как правило, не связаны с тем, что происходит в Кыргызстане».





В итоге, несмотря на всю страстную полемику президента Кыргызстана, последствия такого «яркого спича» вряд ли будут значительными. Казахстан, несмотря ни на что, настроен на сохранение дружественных отношений, а тот факт, что к власти в Бишкеке в скором времени придет новый президент, который вынужден будет доказывать на практике свою победу и подтверждать легитимность, вселяет уверенность в том, что скоро досадный инцидент, спровоцированный Атамбаевым, перейдет в разряд политических анекдотов.





Дулат Капалов