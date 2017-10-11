Жителей села в Алматинской области обвинили в охоте на редких животных за деньги
11 октября 2017, 17:44
Полиция по данному факту проводит проверку.
В редакцию Zakon.kz прислали фотографии с группой мужчин на фоне убитого животного, предположительно, краснокнижного джейрана. В пояснении к данным материалам автор письма указывает, что эти люди занимаются охотой за деньги, передает Zakon.kz.
"Вот эти люди проводят охоту за деньги на краснокнижных животных. Как вы видите, на первом фото убит краснокнижный джейран-антилопа, самец. А люди с оружием, слева человека зовут Порвиз и автоматом калашникова зовут Руслан. На 2 фото вы четко видите убитого джейрана. На 3 фото убитая косуля и рядом с ней те самые лица - Порвиз и Руслан. Убита косуля в местах моратория, закрытых на 5 лет. Убийство такого животного штрафуется на сумму 1000000 тенге. И на 4 фото вы видите человека по имени Руслан, который работал в природоохранной структуре. Эти люди проводят охоту в Алматинской области в Шонжинской долине. Эти люди проживают в Алматинской области, с.Шелек", - написал автор письма.
Редакция направила данные материалы в полицию ДВД Алматинской области для проверки.
"Информация принята во внимание. Материал официально зарегистрирован Отделом природоохранной полиции МПС ДВД Алматинской области и направлен в Уйгурский РОВД, сотрудникам которого поручена организация соответствующей проверки с возбуждением по факту уголовного производства", - сообщили в пресс-службе ДВД региона.
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