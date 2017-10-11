Жителей села в Алматинской области обвинили в охоте на редких животных за деньги

В редакцию Zakon.kz прислали фотографии с группой мужчин на фоне убитого животного, предположительно, краснокнижного джейрана. В пояснении к данным материалам автор письма указывает, что эти люди занимаются охотой за деньги , передает Zakon.kz





"Вот эти люди проводят охоту за деньги на краснокнижных животных. Как вы видите, на первом фото убит краснокнижный джейран-антилопа, самец. А люди с оружием, слева человека зовут Порвиз и автоматом калашникова зовут Руслан. На 2 фото вы четко видите убитого джейрана. На 3 фото убитая косуля и рядом с ней те самые лица - Порвиз и Руслан. Убита косуля в местах моратория, закрытых на 5 лет. Убийство такого животного штрафуется на сумму 1000000 тенге. И на 4 фото вы видите человека по имени Руслан, который работал в природоохранной структуре. Эти люди проводят охоту в Алматинской области в Шонжинской долине. Эти люди проживают в Алматинской области, с.Шелек", - написал автор письма.









Редакция направила данные материалы в полицию ДВД Алматинской области для проверки.



