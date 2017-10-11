Судья Казахстана стал доктором наук Европейского Союза
11 октября 2017, 17:57
Единогласным решением семи членов научного жюри принято решение о присвоении Касимову Акылтаю Ахмеджановичу ученой степени доктора юридических наук.
Судья Верховного Суда Акылтай Касимов успешно защитил в Варненском университете (Болгария) диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Меры уголовно-процессуального принуждения Республики Казахстан: проблемы теории и практики», передает zakon.kz.
Единогласным решением семи членов научного жюри, докторов наук по специальности «Уголовный процесс» принято решение о присвоении Касимову Акылтаю Ахмеджановичу ученой степени доктора юридических наук.
Статус диплома признается на территории государств-членов Европейского союза и стран, принявших Болонскую систему образования, в том числе и Казахстане.
Фото: zakon.kz
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