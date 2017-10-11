Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» запланирован на 12 октября
11 октября 2017, 18:03
Космический грузовик должен доставить на МКС топливо, продукты питания, воду и др.
12 октября в 15 часов 32 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» запланирован старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» будет осуществлен со стартовой площадки №31 космодрома Байконур, сообщает Zakon.kz
По информации министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, космический грузовик «Прогресс МС-07» должен доставить на Международную космическую станцию топливо, продукты питания, воду и другие грузы, необходимые для экипажа станции.
Ранее,в соответствии с утвержденным планом запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур», в сентябре было проведено 3 успешных пуска ракет-носителей.
Так, 12 сентября успешно произведен запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Амазонас-5», 13 сентября стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06», 29 сентября - ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «АзиаСат-9».
Фото: YouTube
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