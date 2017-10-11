Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» запланирован на 12 октября

Космический грузовик должен доставить на МКС топливо, продукты питания, воду и др.

12 октября в 15 часов 32 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» запланирован старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» будет осуществлен со стартовой площадки №31 космодрома Байконур , сообщает , сообщает Zakon.kz





По информации министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, космический грузовик «Прогресс МС-07» должен доставить на Международную космическую станцию топливо, продукты питания, воду и другие грузы, необходимые для экипажа станции.





Ранее,в соответствии с утвержденным планом запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур», в сентябре было проведено 3 успешных пуска ракет-носителей.





Так, 12 сентября успешно произведен запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Амазонас-5», 13 сентября стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06», 29 сентября - ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «АзиаСат-9».



