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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» запланирован на 12 октября

11 октября 2017, 18:03

Космический грузовик должен доставить на МКС топливо, продукты питания, воду и др.

12 октября в 15 часов 32 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» запланирован старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» будет осуществлен со стартовой площадки №31 космодрома Байконур, сообщает Zakon.kz

По информации министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, космический грузовик «Прогресс МС-07» должен доставить на Международную космическую станцию топливо, продукты питания, воду и другие грузы, необходимые для экипажа станции.

Ранее,в соответствии с утвержденным планом запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур», в сентябре было проведено 3 успешных пуска ракет-носителей.

Так, 12 сентября успешно произведен запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Амазонас-5», 13 сентября стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06», 29 сентября - ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «АзиаСат-9».

Фото: YouTube

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