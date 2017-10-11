Объявлены предварительные результаты расследования инцидента в аэропорту Уральска

Инцидент в небе с самолётом над Уральском в МИР РК решили не считать авиапроисшествием.

Обнародованы предварительные результаты работы комиссии Министерства индустрии и развития РК, которая рассматривает причины инцидента в небе над Уральском, сообщает сообщает Informburo.kz





Комиссия Министерства индустрии и развития РК прибыла на место авиационного события. Было осмотрено место посадки воздушного судна совместно с представителями прокуратуры и правоохранительных органов.





"Были изъяты так называемые "чёрные ящики", то есть приборы, регистрирующие параметры воздушного судна и радиообмен. Комиссия изучает документацию по аэропорту. После изучения всех документов будет подготовлен окончательный отчёт. В нём будут отражены причины данного авиационного события, которое не классифицируется как авиационное происшествие", – заявил директор департамента авиационных расследований МИР РК Жанибек Тасжанов.





Самолёт марки Super King Air 300 был сдан в эксплуатацию в 1998 году. Он получил сертификат, который действует до лета 2018 года. В авиакомпании отметили, что воздушное судно подлежит восстановлению.





"Стаж командира самолёта и пилота более 40 лет. Экипаж очень опытный. Мы работаем и зимой, и летом, имеем все допуски. На расследование обычно даётся 30 дней. Самолёт американский, двигатель канадский. Обязательно нужно приглашать представителей завода-изготовителя", Птицы – это проблема для всех аэропортов", – заявил и.о главы авиакомпании Air Cоntrol Рахман Оспанов.





Напомним, что 10 октября совершил посадку без шасси самолёт авиакомпании Air Cоntrol. После инцидента были задержаны несколько авиарейсов. В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме. Поврежденный самолёт был убран с полосы и поставлен в ангар.



