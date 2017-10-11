Основные направления модернизации уголовного процесса

в Республике Казахстан

Казиев Зараб Газизович,

начальник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства

и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан,

кандидат юридических наук, профессор

Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года определила основные направления совершенствования уголовно-процессуального законодательства Казахстана, которые имеют целью дальнейшую последовательную реализацию основополагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав и свобод человека1.

Принятие в июле 2014 года нового Уголовно-процессуального кодекса (вступил в силу с 1 января 2015 года) явилось важным шагом на пути качественного пересмотра устаревших догм и положений советского уголовно-процессуального законодательства. Новый кодекс впервые ввел в казахстанский уголовный процесс процессуальную фигуру следственного судьи, институт процессуального соглашения, регламентировал проведение негласных следственных действий, усовершенствовал систему регистрации сообщений об уголовных правонарушениях, расширил процессуальные права адвокатов и др2.

Вместе с тем, анализ почти трехлетней практики применения обновленного уголовно-процессуального законодательства выявил ряд проблем, которые свидетельствует также о недостаточно системном подходе к решению ряда теоретических и прикладных проблем уголовного процесса.

Возникающие проблемы в правоприменении вновь актуализировали необходимость поиска и выработки дальнейших эффективных мер по модернизации следственно-судебной и, в целом правоохранительной деятельности. При этом данные меры должны обеспечить последовательную реализацию курса по внедрению в казахстанский уголовный процесс лучших мировых практик в сфере уголовной юстиции, которые позволят улучшить позиции Казахстана в международном рейтинге верховенства закона.

По поручению Главы государства в текущем году началась работа по подготовке нового этапа реформирования уголовного процесса. В этих целях решением Руководителя Администрации Президента РК была сформирована межведомственная рабочая группа из числа первых руководителей заинтересованных государственных органов, которой в настоящее время разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» (далее - законопроект), содержащий в себе все ключевые направления дальнейшего совершенствования УПК. 10 октября т.г. Главой государства в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК данный законопроект внесен в Мажилис Парламента3.

В этой связи, предлагаем подробнее рассмотреть предусмотренные законопроектом изменения.

1. Законопроектом сокращается срок задержания лица с целью его доставления к следственному судье для решения вопроса о применении меры пресечения с 72-х до 48-и часов (предлагаемая редакция части четвертой статьи 131 УПК). В отношении несовершеннолетних срок задержания будет составлять не более 24-х часов.

Одновременно с этим предусматривается исчерпывающий перечень исключительных случаев, при которых срок доставления к следственному судье может быть продлен до 72 часов. К данным случаям отнесены: задержание лица по подозрению в совершении особо тяжкого, террористического или экстремистского преступления; задержание по подозрению в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков, в составе преступной группы; задержание по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также умышленных преступлений, повлекших смерть человека; невозможность обеспечить своевременное доставление лица к следственному судье вследствие отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, а также в условиях чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Данная мера повысит гарантии защиты от необоснованного ограничения одного из основополагающих конституционных прав человека - права на свободу. Отметим, что эта новелла соответствует международным документам в сфере прав человека и находит отражение в законодательствах многих стран ОЭСР.

2. Законопроект предусматривает запрет на применение меры пресечения в виде содержания под стражей к лицам, подозреваемым в совершении некоторых преступлений в сфере экономической деятельности (предлагаемая часть третья статьи 136 УПК). При этом названное ограничение не распространяется на случаи, когда лицо пыталось скрыться или скрылось от органов уголовного преследования или суда, а также на преступления, совершенные в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации).

Так, согласно законопроекту, содержание под стражей не будет применяться по преступлениям, предусмотренным статьями 217, 218, 231, 234, 248 и 249 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Справедливо отмечается, что содержание под стражей как наиболее суровая мера пресечения должна носить исключительный характер и применяться лишь тогда, когда использовать другие меры пресечения не представляется возможным.

3. Предусматривается введение процедуры последующего уведомления органом досудебного расследования лица, в отношении которого проводились негласные следственные действия, без ознакомления с их результатами (предлагаемая часть 1-1 статьи 240 УПК). Однако в случае, если разглашение информации о факте проведения негласного следственного действия будет представлять угрозу интересам государства, общества либо безопасности третьих лиц, следственный судья по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования может разрешить неуведомление лица о проведенных в отношении него НСД.

Введение механизма уведомления позволит человеку защищать свои права и свободы, в случае, если они были нарушены, всеми предусмотренными в законодательстве способами. В частности, законопроектом предусматривается, что лицо, в отношении которого проводились негласные следственные действия, в течение пятнадцати дней с момента его уведомления имеет право обратиться в суд с заявлением о признании проведения соответствующих негласных следственных действий незаконными и возмещении причиненного ущерба (при наличии такового).

4. Законопроект содержит положения, направленные на исключение сложившейся практики сбора доказательств, выходящих за рамки расследуемого уголовного дела. Устанавливается, что доказывание должно производиться только по уголовным правонарушениям, по которым начато досудебное расследование в порядке главы 23 УПК (предлагаемая редакция части первой статьи 121 УПК).

Таким образом, планируется исключить ситуации, когда органы досудебного расследования, расследуя уголовное дело по одному факту и не установив доказательств вины, начинают в рамках того же уголовного дела искать доказательства о совершении лицом других преступных деяний с целью привлечения его к уголовной ответственности «любой ценой». Тем самым лицо, осуществляющее досудебное расследование, стремится избежать наступления для него ответственности за необоснованное уголовное преследование.

5. В целях повышения состязательности уголовного процесса законопроектом предлагается расширить права адвоката по сбору доказательственной информации через непосредственное обращение с ходатайством о проведении следственных действий (за исключением негласных следственных действий) в суд (предлагаемая редакция пункта 3) части третьей статьи 70 УПК). Действующий УПК содержит достаточно сложный механизм рассмотрения ходатайств адвоката, который ограничивает его процессуальные возможности. В частности, адвокат должен направлять ходатайство о назначении экспертизы лицу, осуществляющему досудебное расследование, и только в случае получения его необоснованного отказа или непринятия им решения в течения трех суток, обращаться к следственному судье.

Кроме того, в проекте предлагается ввести процедуру обмена доказательствами сторонами обвинения и защиты, а также наделить адвоката правом непредставления так называемого «золотого доказательства» (предлагаемая редакция части четвертой статьи 296 УПК). Таким образом, сторона защиты будет вправе независимо от мотивов не предоставлять органу досудебного расследования доказательство, имеющее, по ее мнению, особое значение для обеспечения интересов защиты подозреваемого.

Полагаем, что существующий согласно УПК РК объем полномочий адвокатов не позволяет им находиться в равноправном со стороной обвинения положении. Это, в свою очередь, негативно отражается на качестве представления интересов подзащитных. В этой связи все предлагаемые меры направлены на изменение текущей ситуации и должны способствовать реальному обеспечению принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты.

6. Законопроектом в целях упрощения процедуры расследования уголовных дел и обеспечения экономичности процесса впервые предлагается ввести в казахстанский уголовный процесс новую форму расследования - приказное производство (предлагаемый новый раздел 13-1 УПК).

Приказное производство будет применяться по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести на основании ходатайства подозреваемого, гражданского истца, если установлены факт деяния и совершившее его лицо, которое при этом не оспаривает имеющиеся доказательства своей вины, согласен с квалификацией его действий (бездействия), а также размером причиненного ущерба. Кроме того, обязательным элементом является наличие согласия потерпевшего, гражданского истца о рассмотрении дела в порядке приказного производства.

По делам об уголовных проступках предлагается все материалы направлять после утверждения начальником органа дознания сразу в суд для рассмотрения уголовного дела по существу, минуя прокурора. По преступлениям небольшой тяжести уголовные дела в порядке приказного производства должны направляться начальнику органа дознания/начальнику следственного отдела для согласования, а далее прокурору - для утверждения постановления о применении приказного производства, после чего уже прокурор, в случае утверждения, направляет уголовное дело в суд. В суде уголовное дело в срок до 3-х суток с момента его поступления должно будет рассмотрено судьей единолично, без проведения судебного заседания. Таким образом, общий срок приказного производства до вынесения итогового решения судом не будет превышать 8-ми суток.

Отметим, что степень общественной опасности уголовных проступков и преступлений небольшой тяжести зачастую не соразмерна затратам на их расследование. В связи с чем внедряемый институт призван максимально упростить уголовное судопроизводство по указанной категории, что является одной из заявленных целей проводимого реформирования.

7. Одним из ключевых направлений законопроекта является исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом с параллельным расширением судебного контроля на досудебной стадии. Данное направление соответствует 22-му шагу Плана нации - 100 конкретных шагов, который предусматривает поэтапную передачу следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

Так, следственному судье будут переданы полномочия по санкционированию негласных следственных действий, принудительного получения образцов и освидетельствования. В целях исключения дублирования санкционирование залога будет осуществляться только судом. Эти и другие меры позволят четко разграничить и персонализировать ответственность должностных лиц органов уголовного процесса.

Резюмируя изложенное в данной статье, отмечаем, что предпринятые в законопроекте инициативы позволят сделать значительный шаг в достижении поставленных Главой государства задач по приведению национальной правовой системы в соответствие с лучшими мировыми стандартами, а также способствовать институциональной модернизации Казахстана.

Список источников

1. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_;

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017г.) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852;

3. Информационное сообщение. Официальный сайт Президента Республики Казахстан // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_other_events/informacionnoe-soobshchenie-1.