«Я горжусь своей школой»: в Алматы прошел Форум выпускников школ Медеуского района

В Алматы прошел второй Форум выпускников школ Медеуского района , сообщает , сообщает Zakon.kz.





Медеуский район является историческим центром Южной столицы, здесь находятся самые старые и прославленные школы города, которые начали свою работу еще в 20-30 годы прошлого века: гимназия № 12, школа-лицей, № 28, , гимназия № 56, гимназия № 35, гимназия № 4, общеобразовательная школа № 52. Только за годы Независимости школы Медеуского района окончили более 30 тысячи выпускников.





Форум выпускников, ставший одной из добрых традиций района был организовано по инициативе акима Ержана Жилкибаева в рамках реализации Статьи Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





«В прошлом году в рамках празднования 80-летия Медеуского района по инициативе районного акимата была объявлена акция "Я горжусь своей школой", в ходе которой предполагалось привлечь выпускников прошлых лет к активному взаимодействию со школами для участия в воспитательной, профориентационной работе, в решении вопросов материально-технического оснащения. Итогом этой акции стало проведение первого Форума выпускников школ Медеуского района», - скала аким Медеуского района.





Как подчеркнул президент Н.А. Назарбаев, работу по реализации поставленных задач возлагает «как на Правительство, так и на всех граждан, способных внести свой посильный вклад для достижения поставленных Главой государства целей во имя будущего страны». В статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Елбасы отмечает, что сейчас казахстанскому обществу необходимо «вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей».





Целью данного форума является привлечение к активному взаимодействию со школами выпускников прошлых лет, которые за годы после окончания школы добились серьезных жизненных успехов, стали профессионалами высокого уровня в избранной профессии, достигли определенного социального статуса. А также, на постоянной основе проводить встречи с нынешним поколением, тем самым передавая свой жизненный опыт, продолжая преемственность поколений.





Среди выпускников школ района разных лет форум посетили успешные предприниматели, государственные служащие, врачи, деятели культуры и искусства, юристы, представители силовых структур. Форум посетил и 18-летний Рахат-Би Абдысагин, один из самых молодых, но уже известных в Республике Казахстан и за ее пределами композитор, пианист, лауреат международных конкурсов, лауреат Государственной премии «Дарын», обладатель почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства».





«Этот форум позволяет нам увидеть результаты образования. Мир стремительно меняется, система образования меняется вместе с ним. Роль учителя несоизмеримо возрастает и переходит от роли источника знания, к роли первого наставника, который закладывает в человеке фундаментальные основы, базы нравственности и мировоззрения. Школа это то место, где формируется личность, где человек начинает познавать себя, осознавать окружающий мир и качество образования во многом играет определяющую роль», - сказал музыкант. «Этот форум позволяет нам увидеть результаты образования. Мир стремительно меняется, система образования меняется вместе с ним. Роль учителя несоизмеримо возрастает и переходит от роли источника знания, к роли первого наставника, который закладывает в человеке фундаментальные основы, базы нравственности и мировоззрения. Школа это то место, где формируется личность, где человек начинает познавать себя, осознавать окружающий мир и качество образования во многом играет определяющую роль», - сказал музыкант.





Также в числе гостей были: выпускница гимназии № 12, телеведущая, актриса Майя Веронская; член Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Шавхат Сабиров; выпускник школы № 64, предприниматель, спонсор Вячеслав Банщиков;

предприниматели Жанна Бактыбаева, Зумрад Максутова, Нуркин Аман, Анастасия Голева и Ардак Нургалиев.





«Благодарю всех присутствующих, кто нашел время сегодня для участия в нашем Форуме, кто понимает всю важность обсуждаемых вопросов, готов лично работать в направлении реализации социальных программ, поддерживать воспитательную работу в школах. Любое начинание всегда сопряжено с преодолением трудностей и стереотипов мышления. Но, как говорится, «сделай шаг – и дорога появится сама собой». Думаю, что сегодняшняя встреча окажется эффективной и плодотворной и положит начало социально значимой инициативе по поддержке деятельности образовательной сферы нашего района», - подытожил Ержан Жилкибаев.





За год после проведения первого форума выпускников были построены и отремонтированы школьные спортивные площадки (на общую сумму 43 млн. 56 тыс. тенге), обновлены актовые залы, приобретена школьная мебель, компьютерная техника, необходимый инвентарь (на общую сумму более 5 млн. тенге). Проведена акция «Преемственность поколений», в рамках которой выпускники школ разных лет встретились со старшеклассниками, рассказали о своем жизненном пути, поделились опытом, помогли узнать о разных профессиях, ответили на вопросы учеников. Всего было проведено 74 встречи в школах района с общим охватом более 6000 учащихся.





По итогам первого форума выпускников в январе 2017 года создан сайт выпускников школ района, где размещены данные о выпускниках школ разных лет, информация о проведенных акциях и мероприятиях, спонсорской и благотворительной помощи, где выпускники всех школ района могут общаться друг с другом, предлагать и поддерживать инициативы, находиться в постоянной взаимосвязи со своей школой.







