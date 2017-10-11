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В Казахстане утратили силу сразу несколько указов президента

11 октября 2017, 18:47

Глава государства сам постановил признать их утратившими силу.

Президент РК Нурсултан Назарбаев издал указ о признании утратившими силу некоторых указов Президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Признаны утратившими силу следующие документы: Указ Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 "О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа"; Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 792 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 "О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа"; Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 164 "О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 "О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа".

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Фото: alau.kz


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