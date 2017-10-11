КНБ РК: На границе с Кыргызстаном проводится плановая операция
11 октября 2017, 19:17
Усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.
Пограничной службой КНБ по всему периметру Государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция, сообщили Zakon.kz в пресс-службе КНБ РК.
«Целями данной операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу», - говорится в сообщении.
При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих ПС КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан, сообщает пресс-служба.
Фото: sputnik-ossetia.ru
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