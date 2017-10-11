КНБ РК: На границе с Кыргызстаном проводится плановая операция

Пограничной службой КНБ по всему периметру Государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция , сообщили , сообщили Zakon.kz в пресс-службе КНБ РК.





«Целями данной операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу», - говорится в сообщении.





При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих ПС КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан, сообщает пресс-служба.



