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КНБ РК: На границе с Кыргызстаном проводится плановая операция

11 октября 2017, 19:17

Усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.

Пограничной службой КНБ по всему периметру Государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция, сообщили Zakon.kz в пресс-службе КНБ РК.

«Целями данной операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу», - говорится в сообщении.

При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих ПС КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан, сообщает пресс-служба.

Фото: sputnik-ossetia.ru

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