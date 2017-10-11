Алматинцам дали тепло: в «АлТС» завершили подготовку к отопительному сезону

Остались работы только по благоустройству разрытых участков, и как заверили в компании к теплу подключат всех.

В Общественной приемной акимата «Open Almaty» прошла тематическая встреча с руководством ТОО «Алматинские тепловые сети» на тему отопительного сезона 2017-2018 гг. В текущем году в Алматы прошла масштабная реконструкция теплосетей, в ходе которой заменено рекордных 32 км трубопровода, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





«Ранее ежегодные мероприятия по реконструкции сетей составляли порядка 12-15 км. В свою очередь это позволит снизить уровень аварийных ситуаций на тепловых сетях на 3,2% и уменьшить потери тепла при его передаче потребителю на 2,3% в сравнении с 2016 годом» - сообщил главный инженер Дмитрий Кирдяйкин.





«В этом году основные работы велись по замене устаревших сетей, которые вводились еще 1980-х годах в центральной части города. Реконструкция коснулась таких улиц, как Толе би; Казыбекби; Айтекеби; Панфилов; Курмангазы; Шевченко; Богенбай батыра. В перспективе, с 2018-2019 гг. планируется изменить принцип работы и проводить реконструкцию 50% по магистральным сетям и 50% по распределительным сетям, это даст возможность увеличить протяжённость реконструируемых сетей почти в два раза» - пояснил Кирдяйкин.





По словам главного инженера, к началу отопительного сезона весь технологический процесс завершен, остались работы только по благоустройству разрытых участков, и как заверили в компании к теплу подключат всех.





«Уже на сегодняшний день практически завершено подключение объектов первой категории, это больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты Алматы. Ранее, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы, по заявлению, были подключены объекты, расположенные в предгорной местности, которые обеспечиваются теплоснабжением от котельной, это Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау», противотуберкулезный санаторий "Каменское плато", школа №47 и ряд других объектов. Начато подключение жилого фонда, порядка 900 домов уже подключены, планомерно подключаются и другие жилые объекты» - сообщил Айдын Сайлаубай, зам.генерального директора ТОО «АлТС».





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