В Алматы задержан следователь РУВД и сотрудник прокуратуры
11 октября 2017, 19:36
Расследование продолжается.
Следственным департаментом Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении следователя Наурызбайского РУВД Алматы Е.Әнуарбек и сотрудника прокуратуры Алматы В.Тихонова по ст. 413 УК РК (заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности), сообщает Zakon.kz
"Досудебное расследование в отношении сотрудников начато следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры по факту незаконного освобождения (увода) от уголовной ответственности ранее неоднократно судимых Ж. и Д., одним из которых впоследствии вновь совершено тяжкое преступление (преступник арестован и водворен в СИЗО)", - говорится в информационном сообщении, распространенном надзорным ведомством в Facebook.
По подозрению в причастности к совершению должностного преступления, Әнуарбек и Тихонов задержаны Генпрокуратурой и водворены в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Фото: today.kz
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