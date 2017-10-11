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В Алматы задержан следователь РУВД и сотрудник прокуратуры

11 октября 2017, 19:36

Расследование продолжается.

Следственным департаментом Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении следователя Наурызбайского РУВД Алматы Е.Әнуарбек и сотрудника прокуратуры Алматы В.Тихонова по ст. 413 УК РК (заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности), сообщает Zakon.kz

"Досудебное расследование в отношении сотрудников начато следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры по факту незаконного освобождения (увода) от уголовной ответственности ранее неоднократно судимых Ж. и Д., одним из которых впоследствии вновь совершено тяжкое преступление (преступник арестован и водворен в СИЗО)", - говорится в информационном сообщении, распространенном надзорным ведомством в Facebook.

По подозрению в причастности к совершению должностного преступления, Әнуарбек и Тихонов задержаны Генпрокуратурой и водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Фото: today.kz

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