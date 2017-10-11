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Главы стран СНГ в Сочи подписали документы в сфере противодействия коррупции

11 октября 2017, 19:46

Они также приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

В ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе были обсуждены пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, главы государств обменялись мнениями по вопросам повышения эффективности Содружества и углубления торговых и инвестиционных связей стран-участниц, сообщает пресс-служба Акорды.

Вместе с тем, на заседании были заслушаны план предстоящих работ Республики Таджикистан в период председательства в СНГ, видение Туркменистана по дальнейшему развитию Содружества и результаты работ в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

По итогам заседания Совета были подписаны документы в сфере противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путём.

Кроме этого, президенты стран СНГ рассмотрели ряд важных решений в гуманитарной области, направленных на упрочение и расширение связей в области культуры, образования, науки и туризма, а также приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Фото: Акорды

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