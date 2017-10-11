Талдыкорганские студенты будут изучать новые дисциплины в рамках «Рухани Жангыру»

В Жетысуском государственном университете действует рабочий офис по реализации программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





В рамках программы «Рухани жангыру» разработаны и внесены в учебный план новые дисциплины, которые направлены на пропаганду истории Жетысуского края. Об этом на информационной площадке регионального филиала службы центральных коммуникаций, рассказал проректор по инновационной работе и стратегическому развитию Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова Мухтар Толеген.









- С апреля месяца, наш университет, а именно, рабочая группа работает по организационному, информационно-сопроводительному, учебно-воспитательному и научному направлениям, в офисе, который создан для реализации программы «Рухани жангыру». На сегодняшний день, для студентов всех специальностей мы разработали методический план специальной дисциплины, которая называется «Модернизация общественного сознания». А для студентов специальностей: туризм, география, экономика и история введены совершенно новые элективные дисциплины, такие как: «История Жетысу», «Историческое краеведение» и «Исторический туризм». Наша молодежь ответственно относится к исполнению задач, поставленных главой государства. Так, в рамках программы Туган жер, студенты факультета туризм, побывали в пешем походе в районах Алматинской области. И в дальнейшем есть планы организовать и провести акцию «Менің елім Қазақстан», - отметил Мухтар Адильбекович.





Подводя итоги, проректор отметил, что планы на текущий год масштабные, и их реализации необходимо особое внимание.









- Мы планируем создать курсы по переходу на латинскую графику, чтобы обучать студентов правильному написанию и произношению. А так же, разрабатываем каталог исторических объектов, на основе сакральных местностей Алматинской области. Эти проекты будут показывать результат проведенных работ по поставленным задачам, - подытожил он.





Галина Митковских







