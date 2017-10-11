Смертники устроили три взрыва в Дамаске
11 октября 2017, 19:23
Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
У центрального отделения полиции в Дамаске прогремело два взрыва. Их устроили террористы-смертники. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Третий взрыв смертник устроил у входа на рынок Эль-Бала в районе улицы Халед бен Эль-Валид.
Третий террорист привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство, попав в окружение полицейских за зданием полиции, сообщает ТАСС.
Фото: vesti.ru
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