Смертники устроили три взрыва в Дамаске

Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

У центрального отделения полиции в Дамаске прогремело два взрыва. Их устроили террористы-смертники. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.





Третий взрыв смертник устроил у входа на рынок Эль-Бала в районе улицы Халед бен Эль-Валид.





Третий террорист привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство, попав в окружение полицейских за зданием полиции, сообщает ТАСС



