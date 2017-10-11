Казахстан намерен нарастить добычу на месторождении Кашаган
11 октября 2017, 20:18
Нарастить до 370 тыс. баррелей в сутки к концу 2017 года.
Казахстан пока не получил предложение о продлении сделки по сокращению добычи нефти, но готов обсуждать это. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на РИА «Новости».
«Предложение о продлении к нам пока не поступало. Если вопрос о продлении будет инициирован, то он будет обсуждаться с учетом конъюнктуры цен на нефть и баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти», — заявили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
Также в министерстве подчеркнули, что Казахстан намерен нарастить добычу на месторождении Кашаган до 370 тыс. баррелей в сутки к концу 2017 года.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК+, если рынок нефти не сбалансируется.
Фото: www.gosrf.ru
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