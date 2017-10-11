Нарастить до 370 тыс. баррелей в сутки к концу 2017 года.

Казахстан пока не получил предложение о продлении сделки по сокращению добычи нефти, но готов обсуждать это. Об этом сообщает Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на РИА «Новости»





«Предложение о продлении к нам пока не поступало. Если вопрос о продлении будет инициирован, то он будет обсуждаться с учетом конъюнктуры цен на нефть и баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти», — заявили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.





Также в министерстве подчеркнули, что Казахстан намерен нарастить добычу на месторождении Кашаган до 370 тыс. баррелей в сутки к концу 2017 года.





Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК+, если рынок нефти не сбалансируется.



