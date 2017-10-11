Мадрид может лишить Каталонию автономии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сделал первый шаг к тому, чтобы получить контроль над Каталонией

В телевизионном обращении он потребовал, чтобы глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон разъяснил, объявил ли он независимость региона. Рахой заявил, что необходимо прояснить этот момент до того, как он сможет ссылаться на статью 155 испанской конституции и приостановить политическую автономию Каталонии.





Формальное требование теперь подтолкнет каталонского лидера Карлеса Пучдемона к принятию решения после того, как за день до этого он подписал декларацию о независимости, но отложил введение декларации в действие, чтобы договориться с Мадридом.





Известно, что до официального введения в действие статьи 155 конституции правительству страны необходимо официально предложить "мятежному" региону прекратить нарушающие закон действия.





Заявление Рахоя стало попыткой остановить то, что, по мнению правительства, является неоднократным нарушением закона со каталонских политиков. Конституция Испании предусматривает сохранение "нерушимого единства" страны.





По словам Рахоя, ответ на выдвинутые требования со стороны Пучдемона "определит ход событий на несколько ближайших дней". При этом у Пучдемона нет определенных временных рамок, чтобы ответить испанскому премьеру.





Как писали "Вести.Экономика", глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие представители руководства региона подписали декларацию независимости Каталонии от Испании. При этом ранее он заявил о том, что предлагает "приостановить ее действие для диалога" с властями Испании.





Фото: EPA-EFE/ANGEL DIAZ



