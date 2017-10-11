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В Южном Казахстане во время сбора хлопка скончался подросток

11 октября 2017, 20:30

Он получил тяжелые травмы во время погрузки хлопка комбайном в тележку.

В Южно-Казахстанской области во время сбора хлопка скончался 16-летний подросток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЮКО.

«10 октября в 09:00 в Ордабасинском районе, вблизи поселка Торткуль, во время погрузки хлопка комбайном в тележку, получил травмы и скончался на месте подросток 2001 года рождения», - говорится в сообщении.

Фото: YouTube

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